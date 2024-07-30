В Кочёвском районе простятся с погибшим в ходе СВО Виктором Зотевым

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
22 июля при выполнении боевых задач в ходе спецоперации погиб житель деревни Хазово Кочевского округа Виктор Зотев. Мужчине было 26 лет. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.
Гражданская панихида и прощание с Виктором состоится 31 июля с 16:00 до 16:30 по адресу деревня Хазово, возле дома № 6.
СВО продолжается почти 2,5 года, она началась 24 февраля 2022 года. О погибших жителях Прикамья в социальных сетях сообщают чиновники или пресс-службы администраций муниципалитетов, а также родственники военнослужащих.