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Updated Сегодня, 11:05

В Кочёвском районе простятся с погибшим в ходе СВО Виктором Зотевым

В Кочёвском районе простятся с погибшим в ходе СВО Виктором Зотевым

30 июля 2024, 11:03
Фото: 1MI Соцсети главы Кочёвского муниципального округа Александра Юркина
Прощание состоится в среду.

22 июля при выполнении боевых задач в ходе спецоперации погиб житель деревни Хазово Кочевского округа Виктор Зотев. Мужчине было 26 лет. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.

Гражданская панихида и прощание с Виктором состоится 31 июля с 16:00 до 16:30 по адресу деревня Хазово, возле дома № 6.

СВО продолжается почти 2,5 года, она началась 24 февраля 2022 года. О погибших жителях Прикамья в социальных сетях сообщают чиновники или пресс-службы администраций муниципалитетов, а также родственники военнослужащих.

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#Общество#Пермский край#Сво#Прикамье#Погибший
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