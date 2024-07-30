В Красновишерском округе сотовую связь получили жители труднодоступных посёлков

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
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Updated Сегодня, 15:33
В рамках рабочей поездки в Красновишерский округ заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников и министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских проверили связь в посёлках Вая и Велс, где проживает порядка 500 человек. Работы там проводил ПАО «Ростелеком», отмечает пресс-служба краевого минсвязи.
Базовая станция в поселке Вая была построена в рамках государственной программы «Развитие информационного общества» в 2020 году. Здесь проходило строительство самой длинной оптической линии связи в Прикамье протяженностью 105 километров. Село расположено далеко от Красновишерска. Летом местные жители переправляются в деревню на пароме, а зимой — со снегоходами. Последние метры до посёлка связисты тянули по воздуху через реку Вишера.
Для возведения вышки в поселке Велс Красновишерского района зимой 2023 года специалисты тянули 40 километров кабеля. На участке работало четыре экскаватора, чтобы выкопать траншею для оптики в скалистом и промерзлом грунте. Уже летом 2023 года жители Велса смогли пользоваться качественной мобильной связью в своих домах. Работы были выполнены в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Реализация УЦН 2.0 проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».
В рамках УЦН 2.0 за 10 лет специалисты в Прикамье построили свыше трех тысяч километров оптического волокна, рассказал директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Ильдар Фахрутдинов.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что Пермский край — один из лидеров среди регионов России по обеспечению жителей связью. Голосовая связь и мобильный доступ к сети «Интернет» доступны уже 99,8% прикамцев.
Как напомнил Алексей Черников, только за 2023 год сотовой связью и мобильным интернетом в Прикамье были обеспечены 152 малых населенных пункта, где проживает свыше 50 тыс. человек. «За три года более 100 тыс. человек получили доступ к сети, теперь они имеют возможность общаться с родными, совершать покупки в интернете, удаленно учиться и работать, пользоваться порталом Госуслуги», — рассказал зампред.
В прошлом году региона также одними из первых в стране завершили строительство сети связи в населенных пунктах с численностью более 500 человек. По словам главы Минсвязи Петра Шиловских, в ближайшее время планируется закрыть связью все населенные пункты численностью от 100 человек.