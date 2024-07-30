В Красновишерском округе сотовую связь получили жители труднодоступных посёлков

Как напомнил Алексей Черников, только за 2023 год сотовой связью и мобильным интернетом в Прикамье были обеспечены 152 малых населенных пункта, где проживает свыше 50 тыс. человек. «За три года более 100 тыс. человек получили доступ к сети, теперь они имеют возможность общаться с родными, совершать покупки в интернете, удаленно учиться и работать, пользоваться порталом Госуслуги», — рассказал зампред.