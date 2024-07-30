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В 2024 году в Пермскую галерею вернется серебряный погребальный венок XIX века

В Пермь приедет серебряный погребальный венок работы Фаберже

30 июля 2024, 06:34
Фото: Пермская художественная галерея

В 2024 году в Пермскую галерею вернется серебряный погребальный венок XIX века

Сейчас венок находится на реставрации.
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Галерея

В декабре 2024 года в Пермь вернется серебряный погребальный венок после его реставрации в научно-реставрационном центре имени И. Э. Грабаря. О предмете коллекции драгоценных металлов Пермской художественной галереи рассказала его хранительница Наталья Суркова.

— В XIX веке была такая погребальная традиция — для известных и влиятельных людей заказывали серебряные венки, часто с позолотой. Венок из коллекции Пермской галереи заказан по случаю смерти неизвестного лица. Такой венок стоил довольно дорого — общий вес чистого серебра 1708 грамм. Изделие выполнили два крупнейших ювелирных дома России — Карла Фаберже и Ивана Хлебникова, — говорит Суркова.

В коллекцию галереи венок поступил из Пермского Спасо-Преображенского кафедрального собора в 1931 году. Именно за апсидой собора располагалось Архиерейское кладбище, в нем хоронили как священников, так и влиятельных деятелей краевой столицы.

Есть вероятность, что для кого-то из них был создан на заказ серебряный венок. Однако, для кого именно, до сих пор неизвестно. Выгравированный текст в посвящением отсутствует. Суркова отмечает, что серебряные венки использовались в церемонии прощания, но их никогда не оставляли на могиле. Чаще всего они оставались в соборах.

— Этот предмет не был ранее атрибутирован и никогда не показывался публике. В новом здании галереи предмет войдет в экспозицию бронекладовой, где будут демонстрироваться в формате открытого хранения предметы из золота, серебра и драгоценных камней, — сказала хранительница коллекции драгоценных металлов пермской галереи.
Фото: Пермская художественная галерея
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