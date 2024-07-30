В Пермь приедет серебряный погребальный венок работы Фаберже

В коллекцию галереи венок поступил из Пермского Спасо-Преображенского кафедрального собора в 1931 году. Именно за апсидой собора располагалось Архиерейское кладбище, в нем хоронили как священников, так и влиятельных деятелей краевой столицы.



Есть вероятность, что для кого-то из них был создан на заказ серебряный венок. Однако, для кого именно, до сих пор неизвестно. Выгравированный текст в посвящением отсутствует. Суркова отмечает, что серебряные венки использовались в церемонии прощания, но их никогда не оставляли на могиле. Чаще всего они оставались в соборах.