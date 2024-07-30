В Перми грабитель вырвал у жертвы из рук телефон и украл деньги с карты

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Ночью по улице 1905 года в пермской Мотовилихе местный житель стал жертвой грабителя. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.
В полицию Мотовилихинского района обратился пермяк с заявлением о грабеже. Мужчина рассказал, что ночью на улице 1905 года к нему подошел незнакомец, выхватил из рук телефон и скрылся.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее неоднократно судимого, в том числе за аналогичные преступления, 34-летнего местного жителя задержали.
Оказалось, что пермяк также похитил деньги со счета потерпевшего, сделав перевод в приложении банка, установленном на смартфоне. Сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела по факту грабежа и кражи, совершенной с банковского счета. Подозреваемый заключен под стражу.