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В Перми грабитель вырвал у жертвы из рук телефон и украл деньги с карты

В Перми грабитель вырвал у жертвы из рук телефон и украл деньги с карты

30 июля 2024, 08:43
Фото: 1MI
Сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.

Ночью по улице 1905 года в пермской Мотовилихе местный житель стал жертвой грабителя. Подробности сообщают в краевом ГУ МВД.

В полицию Мотовилихинского района обратился пермяк с заявлением о грабеже. Мужчина рассказал, что ночью на улице 1905 года к нему подошел незнакомец, выхватил из рук телефон и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее неоднократно судимого, в том числе за аналогичные преступления, 34-летнего местного жителя задержали.

Оказалось, что пермяк также похитил деньги со счета потерпевшего, сделав перевод в приложении банка, установленном на смартфоне. Сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по факту грабежа и кражи, совершенной с банковского счета. Подозреваемый заключен под стражу.

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#Происшествия#Пермь#Кража#Уголовное дело
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