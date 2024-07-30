В Перми открылся кафетерий, где подают классические круассаны

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
В прошлые выходные в Перми открылся кафетерий Mirage. Его создателями стала команда, развивающая сеть кондитерских Caramella. Новое кафе находится на ул. Советская, 30. Об этом рассказал «Тексту» один из основателей Caramella Андрей Ажгихин.
В меню Mirage можно найти разнообразную выпечку — хлеб на закваске, круассаны, краффины, а также завтраки и кофе. Всего в кафетерии десять посадочных мест. По словам Ажгихина, новый проект позаимствовал стилистику французских, скандинавских и европейских кофеен.