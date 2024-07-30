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В Перми открылся кафетерий, где подают классические круассаны

В Перми открылся кафетерий, где подают классические круассаны

30 июля 2024, 03:23
Фото: ideogram.ai
Создателями проекта стали основатели кондитерских Caramella.

В прошлые выходные в Перми открылся кафетерий Mirage. Его создателями стала команда, развивающая сеть кондитерских Caramella. Новое кафе находится на ул. Советская, 30. Об этом рассказал «Тексту» один из основателей Caramella Андрей Ажгихин.

В меню Mirage можно найти разнообразную выпечку — хлеб на закваске, круассаны, краффины, а также завтраки и кофе. Всего в кафетерии десять посадочных мест. По словам Ажгихина, новый проект позаимствовал стилистику французских, скандинавских и европейских кофеен.

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#Пермь#Кофе#Завтраки#Улица Советская#Кафетерий Mirage#Caramella#Выпечка#Хлеб на закваске#Круассаны#Краффины#Французская кухня#Скандинавский стиль#Европейские кофейни
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