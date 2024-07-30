В Перми цены на первичное жилье растут, несмотря на отмену льготной ипотеки

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
В июле в Перми цены на первичном рынке жилья возросли до 139,6 тыс. руб. за 1 кв. м, рост составил 0,9%. Информацию об этом сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные «Циан.Аналитики».
За год цена на новостройки выросла на 22% — 114,4 тысяч рублей за 1 кв. м. в конце июля прошлого года. По мнению экспертов, рост цен на первичном рынке в Перми и других городах произошел на фоне завершения программы льготной ипотеки с 1 июля. Спрос на новостройки снизился, однако цены на квартиры продолжили расти.