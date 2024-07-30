В Перми завершилось благоустройство Черняевского леса

В Перми завершилось благоустройство основной части Черняевского леса по проекту «Зеленое кольцо». Здесь обустроены площадки для семейного отдыха, оборудовано более 20 км беговых и велосипедных маршрутов. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, при строительстве маршрутов для бега и велосипедных прогулок власти советовались с профессиональными сообществами.