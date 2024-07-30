В Перми завершилось благоустройство Черняевского леса

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
В Перми завершилось благоустройство основной части Черняевского леса по проекту «Зеленое кольцо». Здесь обустроены площадки для семейного отдыха, оборудовано более 20 км беговых и велосипедных маршрутов. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, при строительстве маршрутов для бега и велосипедных прогулок власти советовались с профессиональными сообществами.
Кроме того, по мнению главы региона, удалось увеличить количество санитарно-оздоровительных мероприятий в Черняевском лесу, что помогает регулярно обновлять насаждения и заботиться о чистоте. Сейчас чиновники планируют проработать навигацию на природной территории и улучшить систему безопасности.
Три недели назад мэр города Эдуард Соснин сообщал, что в парке культуры и отдыха «Балатово» будут высажены крупномерные деревья на месте незаконных нестационарных торговых объектов. Также планировалось установить около 40 видеокамер.
Ранее Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе подрядчика ООО «Инженерно-строительная компания „ЭлектИС“». Они стали возможными вследствие ненадлежащего контроля за действиями подрядчика со стороны МКУ «Пермское городское лесничество», посчитали в ведомстве. В мае этого года пермяки также жаловались на снос десятков деревьев на территории Черняевского леса.