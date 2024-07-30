В Пермском крае сняли первый фильм для европейского зрителя

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Пермский режиссер Никита Болотов снял короткометражную ленту «Шесть дней моего лета». Фильм станет вступительным экзаменом на режиссерский факультет Миланского университета UNIMI, пишет портал «В курсе.ру».
По словам режиссера, лента станет первой в Прикамье, снятой для европейского рынка. По сюжету, у главного героя фильма Матвея трагически погибает мама. После ее похорон он встречает своего отца, который бросил его 10 лет назад. После примирения они вновь будут искать общий язык и начинать жизнь с чистого листа.
Действия фильма снимут в окрестностях Полазны. Сейчас он находится на стадии постпродакшна. А после премьеры в Перми, которая состоится осенью этого года, ленту покажут на больших экранах российских и европейских кинотеатров.
«Для меня было очень важно снять хороший фильм руками наших, пермских кинематографистов и показать, что край богат не только красивыми „киношными видами“, но и талантливыми людьми, которые горят желанием творить», — рассказал режиссёр Никита Болотов.
Ранее стало известно о начале съемок детективного триллера «Аэропорт», которые состоятся в пермском аэропорту.