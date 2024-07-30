В Пермском крае сняли первый фильм для европейского зрителя

По словам режиссера, лента станет первой в Прикамье, снятой для европейского рынка. По сюжету, у главного героя фильма Матвея трагически погибает мама. После ее похорон он встречает своего отца, который бросил его 10 лет назад. После примирения они вновь будут искать общий язык и начинать жизнь с чистого листа.