properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Пермский режиссер снял фильм в Полазне для спецпоказа на фестивале в Италии

В Пермском крае сняли первый фильм для европейского зрителя

30 июля 2024, 06:01
Фото: соцсети Никиты Болотова

Пермский режиссер снял фильм в Полазне для спецпоказа на фестивале в Италии

Картина покажет жизнь подростка, который потерял мать, но нашел отца.

Пермский режиссер Никита Болотов снял короткометражную ленту «Шесть дней моего лета». Фильм станет вступительным экзаменом на режиссерский факультет Миланского университета UNIMI, пишет портал «В курсе.ру».

По словам режиссера, лента станет первой в Прикамье, снятой для европейского рынка. По сюжету, у главного героя фильма Матвея трагически погибает мама. После ее похорон он встречает своего отца, который бросил его 10 лет назад. После примирения они вновь будут искать общий язык и начинать жизнь с чистого листа.

Действия фильма снимут в окрестностях Полазны. Сейчас он находится на стадии постпродакшна. А после премьеры в Перми, которая состоится осенью этого года, ленту покажут на больших экранах российских и европейских кинотеатров.

«Для меня было очень важно снять хороший фильм руками наших, пермских кинематографистов и показать, что край богат не только красивыми „киношными видами“, но и талантливыми людьми, которые горят желанием творить», — рассказал режиссёр Никита Болотов.

Ранее стало известно о начале съемок детективного триллера «Аэропорт», которые состоятся в пермском аэропорту.

Читайте также:
В Пермском крае переименовали кинофестиваль «Радуга Прикамья». Нет, не поэтомуВ Перми начали снимать детективный триллер «Аэропорт»До 2030 года в Перми планируют открыть крупный киноцентр
#Пермь#Кино#Фестиваль#Полазна#Режиссер#Кинематограф#Италия
Подпишитесь
Видео. Силовики задержали в Перми директора «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки»
Сегодня, 07:45
Суд отказался рассмотреть жалобу пермяка на штраф за разжигание ненависти к мигрантам
Сегодня, 06:00
В Перми цены на первичное жилье растут, несмотря на отмену льготной ипотеки
Сегодня, 03:44
В Перми открылся кафетерий, где подают классические круассаны
Сегодня, 03:23
«Нора» и «Пьяный „космонавт“» Как экспериментировала «Сцена-Молот» в этом сезоне
Сегодня, 03:00