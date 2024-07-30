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В Прикамье в лесу около села Неволино заблудился пожилой мужчина

В Прикамье в лесу около села Неволино заблудился пожилой мужчина

30 июля 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
Были организованы поиски потерявшегося.

Вчера вечером, 29 июля, вблизи села Неволино в Пермском крае заблудился человек. Сообщение об этом поступило в 21:35 на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского округа от дежурного ЕДДС.

На место происшествия выехали спасатели, были организованы поиски. Спустя несколько часов, был найден 78-летний мужчина, после чего был передан полиции. Рекомендовано было также вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

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#Пермский край#Поиски#Спасатели#Полиция#Скорая помощь#Прикамье#Неволино#Пропажа#Поисково-спасательная служба#Село Неволино
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