В Прикамье в лесу около села Неволино заблудился пожилой мужчина

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Вчера вечером, 29 июля, вблизи села Неволино в Пермском крае заблудился человек. Сообщение об этом поступило в 21:35 на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского округа от дежурного ЕДДС.
На место происшествия выехали спасатели, были организованы поиски. Спустя несколько часов, был найден 78-летний мужчина, после чего был передан полиции. Рекомендовано было также вызвать бригаду скорой медицинской помощи.