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В суд передано дело пермских юристов-мошенников из ООО «Визитор»

В суд передано дело пермских юристов-мошенников из ООО «Визитор»

30 июля 2024, 14:39
Фото: Яндекс
Семеро участников группы уже получили свои приговоры.

Прокуратура Прикамья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступной группы, участники которой обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Весной 2019 года адвокат адвокатской палаты города Москвы (по данным Properm.ru, речь идет об Арине Маркеловой) и его знакомый Александр Бутаев организовали преступную группу с целью хищения у граждан денег под видом оказания юридических услуг. Соучастники вовлекли в «работу» не менее 20 человек и зарегистрировали коммерческую организацию — ООО «Визитор», позже переименованную в ООО «Юридический центр правовых решений». Представляясь опытными юристами, сотрудники организаций приглашали граждан преимущественно пожилого возраста на первичные бесплатные консультации в том числе по вопросам перерасчёта пенсии, обещая гарантированно положительный результат в решении вопроса. Затем заключался договор на оказание платных услуг. Ну, и на этом, пожалуй, всё — деньги присваивались, никакой работы не велось. Таким образом у 479 жителей Прикамья похищено свыше 40 млн рублей.

Как отмечают в СУ СКР по Пермскому краю, в отношении семерых участников организованной группы ранее уже были вынесены обвинительные приговоры, каждому из которых назначено наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Среди осуждённых, в частности, руководитель пермского офиса Александр Бутаев и руководитель юридического отдела Андрей Безматерных.

Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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#Общество#Суд#Пермь#Мошенники
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