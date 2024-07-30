В суд передано дело пермских юристов-мошенников из ООО «Визитор»

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Прокуратура Прикамья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении преступной группы, участники которой обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Весной 2019 года адвокат адвокатской палаты города Москвы (по данным Properm.ru, речь идет об Арине Маркеловой) и его знакомый Александр Бутаев организовали преступную группу с целью хищения у граждан денег под видом оказания юридических услуг. Соучастники вовлекли в «работу» не менее 20 человек и зарегистрировали коммерческую организацию — ООО «Визитор», позже переименованную в ООО «Юридический центр правовых решений». Представляясь опытными юристами, сотрудники организаций приглашали граждан преимущественно пожилого возраста на первичные бесплатные консультации в том числе по вопросам перерасчёта пенсии, обещая гарантированно положительный результат в решении вопроса. Затем заключался договор на оказание платных услуг. Ну, и на этом, пожалуй, всё — деньги присваивались, никакой работы не велось. Таким образом у 479 жителей Прикамья похищено свыше 40 млн рублей.
Как отмечают в СУ СКР по Пермскому краю, в отношении семерых участников организованной группы ранее уже были вынесены обвинительные приговоры, каждому из которых назначено наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Среди осуждённых, в частности, руководитель пермского офиса Александр Бутаев и руководитель юридического отдела Андрей Безматерных.
Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.