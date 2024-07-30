В суд передано дело пермских юристов-мошенников из ООО «Визитор»

Весной 2019 года адвокат адвокатской палаты города Москвы (по данным Properm.ru, речь идет об Арине Маркеловой) и его знакомый Александр Бутаев организовали преступную группу с целью хищения у граждан денег под видом оказания юридических услуг. Соучастники вовлекли в «работу» не менее 20 человек и зарегистрировали коммерческую организацию — ООО «Визитор», позже переименованную в ООО «Юридический центр правовых решений». Представляясь опытными юристами, сотрудники организаций приглашали граждан преимущественно пожилого возраста на первичные бесплатные консультации в том числе по вопросам перерасчёта пенсии, обещая гарантированно положительный результат в решении вопроса. Затем заключался договор на оказание платных услуг. Ну, и на этом, пожалуй, всё — деньги присваивались, никакой работы не велось. Таким образом у 479 жителей Прикамья похищено свыше 40 млн рублей.