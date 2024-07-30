Замедление YouTube в России: к чему готовиться

«Поясню: могут выбираться конкретные IP-адреса, DNS-адреса, MAC-адреса от конкретного оборудования как на стороне пользователей, так и на стороне сервиса и, используя эти признаки, полностью блокировать или снижать пропускную способность канала, для того чтобы трафик „прилетал“ медленнее либо „не прилетал“ совсем. Ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, и скачкообразные изменения скорости YouTube у разных провайдеров на разных устройствах — это уже тренировка соответствующих служб, которые занимаются замедлением трафика для определенных сервисов, в данном случае YouTube».