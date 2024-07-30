Замедление YouTube в России: к чему готовиться

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Российские власти собрались замедлять работу YouTube — самой популярной видеоплатформы в стране. Чего ждать от этих ограничений обычным пользователям и можно ли «что-то с этим сделать», читайте в нашем материале.
«Вынужденная мера»
Глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн заговорил о замедлении работы YouTube как о «вынужденной мере» российских властей в ответ на политику Google и объяснил, как именно будет происходить «деградация» платформы и каким образом она затронет пользователей. Однако затем заявил о «массе интерпретаций» своих слов и возложил вину за проблемы на Google и его стареющую инфраструктуру, отмечают наши коллеги из «Новых известий».
Хинштейн объявил о «графике деградации» работы видеохостинга. По его словам, в период 26–28 июля ожидалось, что скорость загрузки YouTube на компьютерах упадет на 40%, а 2–4 августа — на 70%.
Пока замедление коснется только десктоп-версии, утверждал Хинштейн. Депутат заверил, что пользователей мобильных приложений ограничения не коснутся. До сих пор неясно, как замедление затронет работу сервиса на телевизорах со «Смарт-ТВ».
Провайдер интернета и ТВ «Дом.ру» уже предупредил клиентов о возможном замедлении и YouTube, и других сервисов Google. В Роскомнадзоре объяснили, что Google (головная компания видеохостинга YouTube) неоднократно нарушал законодательство РФ и блокировал аккаунты российских СМИ, артистов и блогеров, что является причиной принятия мер по отношению к сервису.
Во втором своем заявлении Хинштейн успокоил россиян, заявив, что для них YouTube останется доступным, но, пока Google не выполняет требования, у государства «есть все основания для применения мер принуждения, предусмотренных законом».
Дело техники…и политики
Замедление сервиса может быть связано с физическим устареванием оборудования, поскольку полупроводники деградируют. Из-за этого процессоры начинают перегреваться, выходят из строя серверы, которые приводят к снижению скорости передачи данных с YouTube, напомнил изданию основатель и генеральный директор российской компании — разработчика операционной системы Uncom OS Никита Кочерженко.
«Однако нынешнее возможное замедление основано на политических решениях, то есть российские власти могут обратиться к провайдерам интернета, операторам узловых станций, которые могут блокировать или притормаживать трафик, уменьшать пропускающую способность канала для трафика в определенном направлении», — констатировал он.
«Поясню: могут выбираться конкретные IP-адреса, DNS-адреса, MAC-адреса от конкретного оборудования как на стороне пользователей, так и на стороне сервиса и, используя эти признаки, полностью блокировать или снижать пропускную способность канала, для того чтобы трафик „прилетал“ медленнее либо „не прилетал“ совсем. Ситуация, которую мы наблюдаем сейчас, и скачкообразные изменения скорости YouTube у разных провайдеров на разных устройствах — это уже тренировка соответствующих служб, которые занимаются замедлением трафика для определенных сервисов, в данном случае YouTube».
Выходит, сейчас началась либо демонстрация возможностей, либо уже идет тестирование, предупреждает эксперт.
Как мы поймем, что процесс начался?
Будет медленнее загружаться контент на YouTube, а следовательно, придется смотреть видео в низком качестве. При дальнейшем ухудшении скорости загрузки начнется подвисание, придется смотреть частями: посмотрели, подождали, пока загрузится следующий отрывок.
Удастся ли обойти ограничения?
Что касается возможности обхода, то, скорее всего, они появятся, считает эксперт. Но вопрос в сложности этого пути:
«Как его обойти, мы сможем понять, когда блокировки стартуют. В этот момент начнется „Ну погоди“: волк будет гоняться за зайцем, заяц — придумывать, как убежать. Пока нам никто не говорит, каким образом будет осуществлена блокировка».
Никита Кочерженко привел пример Китая: несмотря на все ухищрения местных властей, YouTube в Поднебесной сложно, но он все-таки доступен.
«Я думаю, это главное, чего пытаются добиться наши власти: сделать пользование сервисом YouTube неудобным для большинства людей. Тем самым перевести часть аудитории на другие сервисы, которые более лояльно относятся к российским поставщикам контента. Добившись этой цели, наш регулятор уже не будет идти на ухищрения по полноценной блокировке YouTube. Потому что это как минимум сложно и дорого. В целом блокировки проще обходить, чем реализовывать».
В прошлом году число пользователей VPN в России выросло на 37% по сравнению с 2022-м. В Минцифры уже обещали, что в стране будут блокироваться конкретные VPN-сервисы и VPN-протоколы, которые определены экспертной комиссией ведомства как угроза безопасности функционированию интернета. Причем их перечень не станет публиковаться в открытом доступе.
Не только Китай: где заблокирован YouTube
Среди стран, где YouTube был или остается заблокированным:
Временные блокировки могут происходить и в других государствах из-за политических событий или спорных видеоматериалов.