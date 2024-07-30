Заместитель главного судебного пристава Прикамья покинул должность

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Николай Сидоров покинул свой пост, пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП.
Николай Сидоров руководил органами дознания. И был одним из старших заместителей в ведомстве. Ранее он был заместителем главного судебного пристава, когда этот пост занимал Игорь Кожевников, признанный виновным во взяточничестве и мошенничестве.
Напомним, в июне ГУФССП по Пермскому краю покинул Абдул Алаудинов, приехавший в Прикамье со службы в Чечне. с 28 марта пост замруководителя регионального ГУФССП в качестве временно исполняющего обязанности занимал Умар Саидов. На данный момент он уже лишился приставки «врио».