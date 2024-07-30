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Заместитель главного судебного пристава Прикамья покинул должность

Заместитель главного судебного пристава Прикамья покинул должность

30 июля 2024, 10:36
Фото: 1MI / Пресс-служба ГУФССП
Николай Сидоров руководил органами дознания.
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Пенсия

Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю Николай Сидоров покинул свой пост, пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП.

Николай Сидоров руководил органами дознания. И был одним из старших заместителей в ведомстве. Ранее он был заместителем главного судебного пристава, когда этот пост занимал Игорь Кожевников, признанный виновным во взяточничестве и мошенничестве.

Напомним, в июне ГУФССП по Пермскому краю покинул Абдул Алаудинов, приехавший в Прикамье со службы в Чечне. с 28 марта пост замруководителя регионального ГУФССП в качестве временно исполняющего обязанности занимал Умар Саидов. На данный момент он уже лишился приставки «врио».

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#Пермь#Пенсия#Судебные приставы#Полиция#Прикамье#Должность#Пресс-служба#ГУ ФССП
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