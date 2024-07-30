Земельные платежи пополнили бюджет Перми почти на два миллиарда рублей

За первое полугодие 2024 года в бюджет Перми поступило 1,8 млрд рублей от использования земельных участков, что на 336,3 млн рублей больше по сравнению ч аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.