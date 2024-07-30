Земельные платежи пополнили бюджет Перми почти на два миллиарда рублей

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
За первое полугодие 2024 года в бюджет Перми поступило 1,8 млрд рублей от использования земельных участков, что на 336,3 млн рублей больше по сравнению ч аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Источниками поступлений являются платежи по земельному налогу, аренде участков, продажи участков в собственность, использованию сервитутов, а также средства, полученные в результате проведения открытых аукционов по передаче земли в аренду и собственность», — рассказали в мэрии.
Также, сокращение задолженности прошлых лет за аренду земельных участков так же способствовало пополнению казны краевой столицы.