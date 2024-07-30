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Земельные платежи пополнили бюджет Перми почти на два миллиарда рублей

Земельные платежи пополнили бюджет Перми почти на два миллиарда рублей

30 июля 2024, 10:44
Фото: 1MI
В прошлом году сумма таких платежей была на 336,3 млн рублей меньше.
Сюжет
Налоги

За первое полугодие 2024 года в бюджет Перми поступило 1,8 млрд рублей от использования земельных участков, что на 336,3 млн рублей больше по сравнению ч аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Источниками поступлений являются платежи по земельному налогу, аренде участков, продажи участков в собственность, использованию сервитутов, а также средства, полученные в результате проведения открытых аукционов по передаче земли в аренду и собственность», — рассказали в мэрии.

Также, сокращение задолженности прошлых лет за аренду земельных участков так же способствовало пополнению казны краевой столицы.

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#Налоги#Пермь#Земельные участки#Бюджет#Мэрия#Аренда#Продажа земли#Сервитуты#Открытые аукционы#Казна
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