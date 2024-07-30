Жители Прикамья смогут увидеть северное сияние в ближайшие две ночи

За последние трое суток на Солнце произошла целая серия вспышек М и X класса, эти данные зафиксировала космическая обсерватория SDO. В сторону Земли был произведен выброс заряженных частиц солнечного ветра. Из-за этого в ближайшие несколько дней ожидается магнитная буря, а кр-индекс возрастет до 6-7. Данный показатель означает, что полярные сияния можно будет видеть даже в умеренных широтах, сообщили в пермском астроклубе «Телескоп».