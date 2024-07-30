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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Прикамье в ночь на 31 июля и 1 августа можно будет увидеть северное сияние

Жители Прикамья смогут увидеть северное сияние в ближайшие две ночи

30 июля 2024, 05:24
Фото: ideogram.ai

В Прикамье в ночь на 31 июля и 1 августа можно будет увидеть северное сияние

Появление астрономического явления ожидается из-за серии вспышек на Солнце.

Жители Пермского края смогут наблюдать северное сияние в ночь с 30 на 31 июля и в ночь на 1 августа. Это возможно, если небо будет ясным.

За последние трое суток на Солнце произошла целая серия вспышек М и X класса, эти данные зафиксировала космическая обсерватория SDO. В сторону Земли был произведен выброс заряженных частиц солнечного ветра. Из-за этого в ближайшие несколько дней ожидается магнитная буря, а кр-индекс возрастет до 6-7. Данный показатель означает, что полярные сияния можно будет видеть даже в умеренных широтах, сообщили в пермском астроклубе «Телескоп».

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#Общество#Пермь#Космос#Астрономия#Северное сияние#Полярное сияние
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