Берегите себя! Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Синоптики объявили штормовое предупреждение в южных и центральных районах Прикамья. Активность циклона приведет к формированию опасных явлений, сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Во второй половине сегодняшнего дня, 31 июля, и в первой половине ночи 1 августа локально прогнозируется очень сильный дождь (30-50 мм за 12 часов), сильный ливень (25-30 мм за час), крупный град или шквал 22-27 м/с. Синоптики просят жителей региона в случае непогоды быть внимательными и беречь себя.