Берегите себя! Синоптики объявили штормовое предупреждение в Пермском крае

Во второй половине сегодняшнего дня, 31 июля, и в первой половине ночи 1 августа локально прогнозируется очень сильный дождь (30-50 мм за 12 часов), сильный ливень (25-30 мм за час), крупный град или шквал 22-27 м/с. Синоптики просят жителей региона в случае непогоды быть внимательными и беречь себя.