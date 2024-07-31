билайн узнал, как россияне используют интернет в путешествиях по трассам

Каждая трасса уникальна и ведет через красивейшие места нашей большой родины, и везде есть свои особенности. Так, путешественники на дороге Р258 «Байкал» любят заходить в интернет ближе к ночи — 4G они предпочитают использовать в 22:00. Ещё одна трасса на востоке России, Чуйский тракт, отличилась тем, что за последний год женщины скачали здесь наибольший процент трафика — 47,8%. А Р255 «Сибирь», напротив, оказалась самой мужской автодорогой — именно там за год проехало наибольшее количество мужчин — более 66% среди клиентов билайна.