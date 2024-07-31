Больше осадков. Синоптики рассказали, каким будет август в Прикамье

В первую неделю августа температура воздуха ожидается стабильной — на севере края около нормы, на юге немного ниже нее, в ночные часы +10.+15˚ и днем +19…+23˚. В дневные часы каждый день прогнозируются локальные ливни и грозы. К концу декады возможны интенсивные обложные дожди до 20-40 мм (более вероятно на юге и востоке края), и ожидается похолодание в дневные часы до +15…+20˚. В целом за декаду ожидается 150-200% от нормы осадков и более.