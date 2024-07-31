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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Синоптики составили прогноз погоды на августе в Пермском крае

Больше осадков. Синоптики рассказали, каким будет август в Прикамье

31 июля 2024, 15:49
Фото: properm.ru

Синоптики составили прогноз погоды на августе в Пермском крае

Месяц ожидается прохладнее, чем в последние три года.

Август ожидается умеренно теплым и с достаточным увлажнением. Жары в этом августе вероятно не будет, считают синоптики из ГИС-центра ПГНИУ.

Август нынешнего года может быть похож по характеру погоды на август 2013 г. Средняя температура воздуха ожидается на юге края около нормы, на севере на 1-1,5˚ теплее нормы. В Перми это означает, что средняя температура воздуха в августе ожидается в пределах +16…+17˚. То есть август ожидается прохладнее, чем в последние три года. Вероятность тридцатиградусной жары (которая отмечалась в августе 2021–2023 годов) в нынешнем августе невелика.

Количество осадков в августе ожидается близким к климатической норме или немного больше нее. При этом на севере Прикамья осадков ожидается меньше нормы.

В первую неделю августа температура воздуха ожидается стабильной — на севере края около нормы, на юге немного ниже нее, в ночные часы +10.+15˚ и днем +19…+23˚. В дневные часы каждый день прогнозируются локальные ливни и грозы. К концу декады возможны интенсивные обложные дожди до 20-40 мм (более вероятно на юге и востоке края), и ожидается похолодание в дневные часы до +15…+20˚. В целом за декаду ожидается 150-200% от нормы осадков и более.

К началу второй декады вероятен возврат умеренно теплой погоды (днем до +25˚). Также ожидается количество осадков больше нормы и температура воздуха чуть ниже нормы на юге края и около нормы на севере.

На третью декаду прогнозируется дефицит осадков, однако температура воздуха будет близка к норме, лишь на севере теплее нормы на 2˚.

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