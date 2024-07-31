Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии

Для съемок нужны по больше части мужчины: молодые боксеры или спортсмены схожих видов борьбы до 15-20 лет, мальчики-футболисты до 10-14 лет, полицейские от 30 лет, фотограф от 25 лет со своим фотоаппаратом, матерые мужчины от 50 лет крупного телосложения. Также требуются водители категории «С» и бабушка в деревне (желательно из деревни Ключи, Добрянки или Полазны).