Буцаев рассказал, что в экоцентре РЭО на «Тавриде» переработали более 10 тысяч крышек

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что подобные фестивали стали площадкой для продвижения идей осознанного потребления. РЭО дал посетителям фестиваля возможность переработать отходы в новые изделия и увидеть, как работает экономика замкнутого цикла. Всего за время фестиваля на велошредере было переработано более десяти тысяч пластиковых крышечек. Отходы, вместо того чтобы попасть на мусорный полигон, приобрели новую жизнь и стали инструментом экологического просвещения.
Мастер-класс по сортировке отходов, в программу которого входила переработка крышек в брелоки и значки, посетили 856 человек. Кроме того, участники фестиваля сделали из старых баннеров 91 сумку, сплели 27 экосумок, а из переработанной бумаги было создано 24 открытки. По результатам мастер-класса по созданию уникальной одежды было создано 45 изделий.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что РЭО выступает генеральным экопартнером фестиваля, поэтому оператору было важно максимально вовлечь участников в экоповестку. Для этого РЭО проводил различные активности, в том числе лекции и мастер-классы. Бойко выразил уверенность, что многие участники фестиваля смогли перенять экопривычки и будут делиться полученными знаниями со своими знакомыми.
Фестиваль «Таврида.АРТ» проходил в Республике Крым с 26 по 28 июля. На нем также был организован раздельный сбор отходов. Собранное вторсырье будет направлено на переработку.