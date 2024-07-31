Буцаев рассказал, что в экоцентре РЭО на «Тавриде» переработали более 10 тысяч крышек

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что подобные фестивали стали площадкой для продвижения идей осознанного потребления. РЭО дал посетителям фестиваля возможность переработать отходы в новые изделия и увидеть, как работает экономика замкнутого цикла. Всего за время фестиваля на велошредере было переработано более десяти тысяч пластиковых крышечек. Отходы, вместо того чтобы попасть на мусорный полигон, приобрели новую жизнь и стали инструментом экологического просвещения.