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Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Буцаев рассказал, что в экоцентре РЭО на «Тавриде» переработали более 10 тысяч крышек

Буцаев рассказал, что в экоцентре РЭО на «Тавриде» переработали более 10 тысяч крышек

31 июля 2024, 15:27
Фото: Изображение Midjourney
За три дня фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» экоцентр Российского экологического оператора посетили более трех тысяч человек. За это время было переработано свыше десяти тысяч пластиковых крышек.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что подобные фестивали стали площадкой для продвижения идей осознанного потребления. РЭО дал посетителям фестиваля возможность переработать отходы в новые изделия и увидеть, как работает экономика замкнутого цикла. Всего за время фестиваля на велошредере было переработано более десяти тысяч пластиковых крышечек. Отходы, вместо того чтобы попасть на мусорный полигон, приобрели новую жизнь и стали инструментом экологического просвещения.

Мастер-класс по сортировке отходов, в программу которого входила переработка крышек в брелоки и значки, посетили 856 человек. Кроме того, участники фестиваля сделали из старых баннеров 91 сумку, сплели 27 экосумок, а из переработанной бумаги было создано 24 открытки. По результатам мастер-класса по созданию уникальной одежды было создано 45 изделий.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко рассказал, что РЭО выступает генеральным экопартнером фестиваля, поэтому оператору было важно максимально вовлечь участников в экоповестку. Для этого РЭО проводил различные активности, в том числе лекции и мастер-классы. Бойко выразил уверенность, что многие участники фестиваля смогли перенять экопривычки и будут делиться полученными знаниями со своими знакомыми.

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходил в Республике Крым с 26 по 28 июля. На нем также был организован раздельный сбор отходов. Собранное вторсырье будет направлено на переработку.

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