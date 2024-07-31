Директор спорткомплекса из Красновишерска оштрафован за непросушенные коньки

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Прокуратура Красновишерского района провела проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучия населения. Проверка проводилась в спорткомплексе «Кристалл» и выявила многочисленные нарушения, сообщают в ведомстве.
На территории спортивного комплекса, открытого в 2013 году, расположен бассейн и крытая ледовая площадка. В помещениях раздевалок и душевых, зале с чашами бассейна, стены и потолки имеют дефекты и повреждения в виде сколов покраски, частичного отсутствия плитки.
В здании крытой ледовой площадки не организовано проведение дезинфекции коньков, а также не соблюдаются требования к обеспечению питьевого режима со свободным доступом к питьевой воде в течение всего времени пребывания детей на объекте спорта.
По итогам проверки по инициативе прокурора директор бюджетного учреждения привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ему назначено наказания в виде штрафа.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.