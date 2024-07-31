properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Директор спорткомплекса из Красновишерска оштрафован за непросушенные коньки

Директор спорткомплекса из Красновишерска оштрафован за непросушенные коньки

31 июля 2024, 13:27
Фото: 1MI
В работе спорткомплекса «Кристалл» выявлены многочисленные нарушения.

Прокуратура Красновишерского района провела проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучия населения. Проверка проводилась в спорткомплексе «Кристалл» и выявила многочисленные нарушения, сообщают в ведомстве.

На территории спортивного комплекса, открытого в 2013 году, расположен бассейн и крытая ледовая площадка. В помещениях раздевалок и душевых, зале с чашами бассейна, стены и потолки имеют дефекты и повреждения в виде сколов покраски, частичного отсутствия плитки.

В здании крытой ледовой площадки не организовано проведение дезинфекции коньков, а также не соблюдаются требования к обеспечению питьевого режима со свободным доступом к питьевой воде в течение всего времени пребывания детей на объекте спорта.

По итогам проверки по инициативе прокурора директор бюджетного учреждения привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ему назначено наказания в виде штрафа.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Читайте также:
В день ВДВ 2 августа в Прикамье запретят продавать алкогольЗа посещение «фронтовых сайтов» злоумышленники стали блокировать телефоны россиянПермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы
#Спорт#Штраф#Красновишерск
Подпишитесь
Завтра трамваи вновь пойдут по улице Борчанинова в Перми
Сегодня, 12:35
В Перми начали производить дом на колесах. Как он выглядит и сколько стоит?
Сегодня, 11:13
Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми
Сегодня, 12:39
В первый день августа в Прикамье ожидаются опасные погодные явления
Сегодня, 12:27
В Пермском крае внезапно стало больше бобров и глухарей
Сегодня, 10:31
В Перми суд вынес приговор экс-следователю за пьяное хулиганство в баре
Сегодня, 12:18