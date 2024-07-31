Экс-директор «Пермэнерго» стал топ-менеджером пермского «Горсвета»

Эдуард Илларионов родился в 1968 году в Кизеле. В энергетику пришел в 1993-м. С декабря 2016 года работал на посту замдиректора главного инженера филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». В конце 2009 года стал генеральным директором Пермского филиала, однако в декабре 2022 покинул пост. И до сегодняшних дней был советником директора «Пермэнерго».