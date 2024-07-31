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Экс-директор «Пермэнерго» стал топ-менеджером пермского «Горсвета»

Экс-директор «Пермэнерго» стал топ-менеджером пермского «Горсвета»

31 июля 2024, 07:21
Фото: Изображение Midjourney\ МРСК Урала
Бывший руководитель «Горсвета» Андрей Углов покинул пост 28 июня.

Новым руководителем МБУ «Горсвет» стал экс-гендиректор филиала «Пермэнерго» Эдуард Илларионов, сообщили на официальном сайте организации. Бывший глава МБУ Андрей Углов покинул пост 28 июня.

Эдуард Илларионов родился в 1968 году в Кизеле. В энергетику пришел в 1993-м. С декабря 2016 года работал на посту замдиректора главного инженера филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго». В конце 2009 года стал генеральным директором Пермского филиала, однако в декабре 2022 покинул пост. И до сегодняшних дней был советником директора «Пермэнерго».

МБУ «Горсвет» занимается уличным освещением в Перми. Специалисты филиала содержат сети, оценивают их пригодность, а также ремонтируют и устраняют аварии. Сейчас предприятие имеет свою производственную базу, которая обеспечивает полный цикл производства. Сегодня работники «Горсвета» обслуживают более 30 тыс. светильников и более 1 тыс. км наружных сетей.

Ранее стало известно, что пермский экс-министр градостроительства Алексей Храпков стал директором теплового бизнеса ПАО «Т Плюс». Пермяк будет отвечать за развитие нормативной и законодательной базы в сфере теплового снабжения. Также экс-министр Минэкономразвития наладить сотрудничество между государственными структурами и частными организациями.

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#Общество#Кадровые перестановки#Пермский край#Промышленность#Пермэнерго#Горсвет#Генеральный директор#Освещение#Инфраструктура#Россети Урал
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