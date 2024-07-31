Госдума РФ приняла закон о запрете треш-стримов

Для физлиц за распространение треш-стримов предусмотрен административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, дополнительно возможна конфискация оборудования, которое было использовано для трансляций, пишет ИА «УралПолит.ru».