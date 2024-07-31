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Published Сегодня, 05:54

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Госдума РФ приняла закон о запрете треш-стримов

31 июля 2024, 05:54
Депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняли закон о запрете треш-стримов. Информация об этом опубликована на сайте Госдумы.

С этого момента такие трансляции будут относиться к информации, которая является запрещенной к распространению, а факт ведения прямых эфиров станет отягчающим обстоятельством. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на сегодняшний день предусмотрен обязательный мониторинг треш-стримов в соцсетях, а также их удаление.

«Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», — рассказал Володин.

Для физлиц за распространение треш-стримов предусмотрен административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, дополнительно возможна конфискация оборудования, которое было использовано для трансляций, пишет ИА «УралПолит.ru».

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