Госдума РФ приняла закон о запрете треш-стримов

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
С этого момента такие трансляции будут относиться к информации, которая является запрещенной к распространению, а факт ведения прямых эфиров станет отягчающим обстоятельством. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, на сегодняшний день предусмотрен обязательный мониторинг треш-стримов в соцсетях, а также их удаление.
«Для организаторов и участников треш-стримов вводятся штрафы до 1 млн рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций», — рассказал Володин.
Для физлиц за распространение треш-стримов предусмотрен административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, дополнительно возможна конфискация оборудования, которое было использовано для трансляций, пишет ИА «УралПолит.ru».