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Posted 31 июля, 15:30

Published 31 июля, 15:30

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Губернатор проинспектировал ход работ на объекте водоснабжения в поселке Щучье Озеро

Губернатор проинспектировал ход работ на объекте водоснабжения в поселке Щучье Озеро

31 июля 2024, 15:30
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
По итогам рабочей поездки главе округа поручено взять сроки работ на контроль.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Октябрьский округ с рабочим выездом. Он оценил ход работ по обновлению коммунальной инфраструктуры округа, сообщает пресс-служба правительства Прикамья. Работы проводятся по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Особое внимание глава региона уделил реконструкции системы водоснабжения в поселке Щучье Озеро — это один из крупнейших проектов по полной модернизации главного инфраструктурного объекта системы водоснабжения в округе. Длительное время жители поселка были обеспокоены вопросом появления централизованного водоснабжения.

По словам исполнительного директора подрядной организации «Подземные коммуникации» Михаила Свиридова, рабочие обновили на объекте действующие и построили дополнительные артезианские скважины в районе поселка Бартым. Потом они установили новые станции первого и второго подъемов и два резервуара для воды объемом по 80 куб. м. Кроме того, проложено свыше 40 км нового водопровода. От всего объема работ по реконструкции уже выполнено более 77%.

Во время рабочей встречи с главой Октябрьского округа Георгием Поезжаевым губернатор подробно обсудил ход ремонта объекта. Он поручил главе муниципалитета взять на личный контроль сроки завершения работ и обеспечение жителей Щучьего Озера качественной услугой. Дмитрий Махонин подчеркнул, что вопрос качественного централизованного водоснабжения беспокоил жителей десятилетиями. Однако сейчас завершены все работы по распределительным сетям и устанавливаются распределительные колонки. После окончания реконструкции администрация округа должна будет адресно с каждой семьей отработать вопрос по техническому присоединению домов к централизованной системе водоснабжения.

Ранее водоснабжение поселка осуществлялось из поверхностного источника — озера Щучье. Там находилась очистная станция, а воду развозили людям с помощью специализированных машин. Весной 2019 года уровень воды в озере стал стремительно снижаться, и воду начали подвозить из других источников. Сейчас для получения воды прикамцы оформляют заявку, количество воды на один дом не ограничено. Кроме того, есть возможность подвоза воды для технических нужд.

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