Губернатор проинспектировал ход работ на объекте водоснабжения в поселке Щучье Озеро

По словам исполнительного директора подрядной организации «Подземные коммуникации» Михаила Свиридова, рабочие обновили на объекте действующие и построили дополнительные артезианские скважины в районе поселка Бартым. Потом они установили новые станции первого и второго подъемов и два резервуара для воды объемом по 80 куб. м. Кроме того, проложено свыше 40 км нового водопровода. От всего объема работ по реконструкции уже выполнено более 77%.