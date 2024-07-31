Губернатор проинспектировал стройплощадки социальных объектов в Перми

В ходе выезда также проинспектировали ход реконструкции здания школы № 146. Обновленный корпус будет рассчитан на 500 мест, здесь будут обучаться дети с 7 по 11 классы. В ходе реконструкции подрядчику предстоит оборудовать учебные кабинеты, в том числе классы технологии для мальчиков и девочек. Также здесь появятся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медицинский блок. На территории образовательного учреждения планируется разместить спортивную зону, включающая универсальную спортивную площадку и пространство для отдыха. Сейчас подрядчик возводит каркас здания будущей школы.