Губернатор проинспектировал стройплощадки социальных объектов в Перми

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Губернатор Дмитрий Махонин и глава города Эдуард Соснин проинспектировал возведение социальных объектов в Мотовилихинском районе Перми. Подробности сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Выезд начался на площадке капитального ремонта ул. Самаркандской. Здесь предусмотрен комплекс работ: замена конструкции дорожной одежды, устройство тротуаров, восстановление дорожных знаков и разметки на участке от ул. Глуховской до ул. Грибоедова, замена водопропускной трубы под съездами и водопропускных труб рек Большой и Малой Ивы. Также запланированы работы по устройству подпорной стенки вблизи тепловой электростанции.
Уже демонтировано существующее дорожное покрытие, подготовлено земляное полотно, идут работы по замене водопропускной трубы на реке Большой Иве, пересекающей ул. Самаркандскую.
Кроме того, глава региона и мэр посетили долину реки Егошихи, обустройство которой ведется в рамках проекта «Зеленое кольцо». Сейчас подрядная организация выполняет обустройство смотровых площадок и экологических троп на металлических настилах. Также на участке «Завод Шпагина — Егошихинское кладбище» ведутся работы по монтажу каркаса будущего визит-центра. Завершить все работы планируется до конца этого года.
«Пермь как город-миллионник самый зеленый, это наш бренд и одно из ключевых преимуществ. Важно открывать людям возможности посещать зеленые массивы. Проект „Зеленое кольцо“ в том числе для этих целей реализуется. Территорию будем дальше развивать и заниматься благоустройством вместе с городскими властями», — сказал Дмитрий Махонин.
В ходе выезда также проинспектировали ход реконструкции здания школы № 146. Обновленный корпус будет рассчитан на 500 мест, здесь будут обучаться дети с 7 по 11 классы. В ходе реконструкции подрядчику предстоит оборудовать учебные кабинеты, в том числе классы технологии для мальчиков и девочек. Также здесь появятся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медицинский блок. На территории образовательного учреждения планируется разместить спортивную зону, включающая универсальную спортивную площадку и пространство для отдыха. Сейчас подрядчик возводит каркас здания будущей школы.
Еще один социально значимый объект, который посетили губернатор и мэр, — строящееся здание новой детской поликлиники на 350 посещений в смену в микрорайоне Садовом (ул. Шмидта, 56а). Строители уже закрыли контур здания. Сейчас ведутся фасадные работы, внутренняя отделка помещений, прокладка инженерных сетей и монтаж вентиляции.
Напомним, в здании площадью 4,5 тыс. кв. метров разместятся кабинеты хирургии, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, физиотерапии, неотложной медицинской помощи, педиатрии и профильных специалистов. Кроме того, там будут дневные специализированные стационары по профилю «Офтальмология» и «Педиатрия» и клинико-диагностическая лаборатория.
Дмитрий Махонин и Эдуард Соснин также проинспектировали благоустройство нескольких общественных территорий, которые в том числе были приведены в порядок по просьбам жителей.