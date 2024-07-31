Мастер-классы, концерты и танцы. Каким будет «Ильин день в Ильинском»

Для тех, кто не сидит на месте, откроются тематические площадки. Любой желающий сможет поиграть в настольные русские игры, поучаствовать в забавах в русском стиле, отведать народные напитки и выпечку. Организаторы предлагают посетить мастер-классы по созданию аромапанно или куклы-травницы, а также освоить гончарное и ткацкое дело или чеканку монет. А на площадке межпоселенческой библиотеки им. Теплоухова и в Саду-сказке можно послушать женский вокальный ансамбль «Вдохновение» с концертом «Как воспеть эту землю» и посетить XII межмуниципальный музыкально-поэтический фестиваль

«Поэтический август в Ильинском».