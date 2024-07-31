Мастер-классы, концерты и танцы. Каким будет «Ильин день в Ильинском»

Posted 31 июля, 08:00
Published 31 июля, 08:00
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В эту пятницу, 2 августа, в поселке Ильинский состоится мероприятие «Ильин день в Ильинском». Престольный праздник Ильин день является ключевым событием культурной жизни поселка. Он сочетает в себе серию событий, посвященных духовным традициям, а также мероприятий, символизирующих окончание лета и появление первых признаков осенней поры.
Ильин день пройдет на нескольких площадках поселка. Он начнется в 09:00 с божественной литургии в Храме Ильи Пророка, затем пройдет крестный ход и молебен перед иконой Илии Пророка. На площади ниже музея в 12:30 гостей праздника угостят освященным хлебом, а также покажут им русскую народную пляску на скамейке, несколько перформансов и тематический концерт «Между летом и осенью». В 14:40 театр «Папьемашенники» из Санкт-Петербурга сыграет спектакли «Тру! Пе! Тру! Или Приключения Петрушки» и «П — наше всё».
Для тех, кто не сидит на месте, откроются тематические площадки. Любой желающий сможет поиграть в настольные русские игры, поучаствовать в забавах в русском стиле, отведать народные напитки и выпечку. Организаторы предлагают посетить мастер-классы по созданию аромапанно или куклы-травницы, а также освоить гончарное и ткацкое дело или чеканку монет. А на площадке межпоселенческой библиотеки им. Теплоухова и в Саду-сказке можно послушать женский вокальный ансамбль «Вдохновение» с концертом «Как воспеть эту землю» и посетить XII межмуниципальный музыкально-поэтический фестиваль
«Поэтический август в Ильинском».
В выставочном зале Ильинского краеведческого музея с 16:00 до 18:30 пройдет персональная выставка живописи Татьяны Котеговой «Стезя», после чего состоится творческая встреча с художником. Насыщенный Ильин день завершится вокальным концертом «Моя душа звучит в романсе» пермячки Снежаны Химич. Выступление пройдет в 19:00 в музее любительского театра.
Праздник «Ильин день в Ильинском» в текущем году проводится в рамках проекта «Ильинская кругосветка. Поехали!», который победил в конкурсе «Центр культуры Пермского края» при поддержке министерства культуры Пермского края. «Ильинская кругосветка. Поехали!» — это проект-путешествие по округу. Среди задач проекта — расширение культурной географии территории (Ильинский, Слудка, Чермоз), поэтому он и зовется «Ильинской кругосветкой». В ходе проекта открываются новые арт-объекты и общественные пространства, формируется имидж Ильинского округа как привлекательного места для туристов.