«Может случиться непоправимое!». Во дворе многоквартирного дома в Перми растет провал

Во дворе многоквартирного дома на ул. Революции, 5 проваливается земля. Как рассказала читательница Properm.ru Наталья Новакова, провал грунта неуклонно растет, а власти города и администрация Свердловского района ничего не предпринимают. «Они кивают друг на друга и на различные службы. Ничего не предпринимают. Может случиться непоправимое!» — обеспокоена девушка.