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Updated Сегодня, 05:32

Во дворе дома на Революции, 5 в Перми проваливается грунт

«Может случиться непоправимое!». Во дворе многоквартирного дома в Перми растет провал

31 июля 2024, 05:30
Фото: скриншот видео читательницы Properm.ru

Во дворе дома на Революции, 5 в Перми проваливается грунт

Пермяки всерьез обеспокоены случившимся и заявляют о бездействии властей.

Во дворе многоквартирного дома на ул. Революции, 5 проваливается земля. Как рассказала читательница Properm.ru Наталья Новакова, провал грунта неуклонно растет, а власти города и администрация Свердловского района ничего не предпринимают. «Они кивают друг на друга и на различные службы. Ничего не предпринимают. Может случиться непоправимое!» — обеспокоена девушка.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что устранением провала должна заниматься управляющая организация. Корреспондент запросила в пресс-службе администрации города информацию о возможной причине провала и ответственных за его ликвидацию, ответ ожидается.

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