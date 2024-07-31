«Может случиться непоправимое!». Во дворе многоквартирного дома в Перми растет провал

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Во дворе многоквартирного дома на ул. Революции, 5 проваливается земля. Как рассказала читательница Properm.ru Наталья Новакова, провал грунта неуклонно растет, а власти города и администрация Свердловского района ничего не предпринимают. «Они кивают друг на друга и на различные службы. Ничего не предпринимают. Может случиться непоправимое!» — обеспокоена девушка.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, что устранением провала должна заниматься управляющая организация. Корреспондент запросила в пресс-службе администрации города информацию о возможной причине провала и ответственных за его ликвидацию, ответ ожидается.