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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Напавший на пенсионера в подъезде пермяк два месяца проведет в СИЗО

Напавший на пенсионера в подъезде пермяк два месяца проведет в СИЗО

31 июля 2024, 14:08
Фото: скриншот видео пресс-службы МВД России
Избрана мера пресечения для грабителя.

Напавший на пенсионера в подъезде пермской многоэтажки грабитель на два месяца отправлен в СИЗО. В Свердловском районном суде Перми прокурор поддержал ходатайство следователя территориального отдела полиции УМВД России по Перми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого жителя пермяка, сообщают в краевой прокуратуре.

Мужчина обвиняется в грабеже, совершенном в отношении 84-летнего пенсионера. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое похищение чужого имущества).

Инцидент случился в понедельник днем, 29 июля, в подъезде дома по ул. Моторостроителей. Ограбление попало на запись с камер видеонаблюдения. На видео, которое опубликовал «АиФ-Пермь», неизвестный мужчина нападает на пожилого человека на лестничной площадке, после чего пенсионер падает в лифт, где злоумышленник несколько раз пинает его ногами и отбирает продукты питания. Потерпевший долгое время не мог самостоятельно встать и продолжал лежать в створе лифта. Ему помогли подняться мимо проходившие соседи.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Криминал#Грабеж
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