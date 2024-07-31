Пермские судебные приставы арестовали у должника яхту

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Сотрудники Главного управления ФССП по Пермскому краю арестовали яхту по поручению коллег из Московской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, собственность гражданина арестована в рамках судебного разбирательства о возмещении ущерба, причиненного Минобороны РФ и Федеральной налоговой службе.
Суд принял решение на временный запрет ответчику распоряжаться своими активами до рассмотрения гражданского дела по существу. Аресту был наложен на деньги, ценные бумаги гражданина, его недвижимость и доли в уставных капиталах юрлиц. Поскольку жил в Перми, большая часть его собственности находилась в Прикамье. Так, приставы из Подмосковья направили поручение о проведении исполнительных
действий по месту нахождения имущества.
В ходе разыскных мероприятий отделом судебных приставов по Свердловскому району ГУ ФССП по Пермскому краю выяснилось местонахождение моторного судна SUNSEEKER 53 PORTOFINO. «На яхту был наложен ареста, после чего судно было передано на хранение
должнику, с ограничением права пользования до разрешения судебных споров», — сообщили в пресс-службе исполнительного органа.