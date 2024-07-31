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Пермские судебные приставы арестовали у должника яхту

Пермские судебные приставы арестовали у должника яхту

31 июля 2024, 07:48
Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю
Поручение наложить арест на имущество должника поступило от подмосковных приставов.

Сотрудники Главного управления ФССП по Пермскому краю арестовали яхту по поручению коллег из Московской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, собственность гражданина арестована в рамках судебного разбирательства о возмещении ущерба, причиненного Минобороны РФ и Федеральной налоговой службе.

Суд принял решение на временный запрет ответчику распоряжаться своими активами до рассмотрения гражданского дела по существу. Аресту был наложен на деньги, ценные бумаги гражданина, его недвижимость и доли в уставных капиталах юрлиц. Поскольку жил в Перми, большая часть его собственности находилась в Прикамье. Так, приставы из Подмосковья направили поручение о проведении исполнительных
действий по месту нахождения имущества.

В ходе разыскных мероприятий отделом судебных приставов по Свердловскому району ГУ ФССП по Пермскому краю выяснилось местонахождение моторного судна SUNSEEKER 53 PORTOFINO. «На яхту был наложен ареста, после чего судно было передано на хранение
должнику, с ограничением права пользования до разрешения судебных споров», — сообщили в пресс-службе исполнительного органа.

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#Недвижимость#Пермь#Фссп#Минобороны рф#Судебные приставы#Арест#Прикамье#Свердловский район#Подмосковье#Московская область#Гражданское дело#Федеральная налоговая служба#Исполнительные действия#Моторное судно#SUNSEEKER 53 PORTOFINO
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