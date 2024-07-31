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Пермский краевой суд оставил Елену Лопаеву в хозотряде СИЗО-5

Пермский краевой суд оставил Елену Лопаеву в хозотряде СИЗО-5

31 июля 2024, 07:43
Фото: properm.ru
До этого в отсрочке наказания экс-чиновнице отказал Мотовилихинский суд.

Пермский краевой суд подтвердил решение нижестоящей инстанции и отказал бывшему зампреду регионального правительства Елене Лопаевой в отсрочке наказания. Экс-чиновницу оставили в хозблоке СИЗО-5, пишет «РБК-Пермь».

Елена Лопаева отбывает четырехлетний срок в колонии общего режима за хищение 68 млн рублей у фонда «Содействие XXI век». Вину она не признает. Осужденная просила об отсрочке наказания до 3 ноября 2025 года, когда её младшему из четырех детей исполнится 14 лет.

14 июня Мотовилихинский районный суд Перми отказал ей. 30 июля Пермский краевой суд признал это решение законным. После проверки специалистами регионального минсоцразвития выяснилось, что воспитанием успешно занимаются папа и бабушка. У мальчика хорошие условия проживания: отдельная комната и учеба сразу в двух образовательных учреждениях.

По словам адвоката Елены Лопаевой Александра Березина, заявление об УДО его подзащитная пока подать не может, так как для этого ей надо не менее шести месяцев срока отбыть именно в определённом ей учреждении. Датой вероятного заявления об УДО станет 25 октября 2024 года.

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#Суд#Содействие XXI век#Лопаева#Удо
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