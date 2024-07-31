Пермский край вошел в топ-5 регионов России по количеству детей от Павла Дурова

Дело в том, что 15 лет назад в нему обратился друг. У него с супругой не получалось завести детей из-за проблем с фертильностью. Приятель попросил Дурова сдать свою сперму в клинику для того, чтобы у них родился ребенок. «Я хохотал до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен», пишет Дуров.