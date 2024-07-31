properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Пермский край вошел в топ-5 регионов России по количеству детей от Павла Дурова

Пермский край вошел в топ-5 регионов России по количеству детей от Павла Дурова

31 июля 2024, 05:15
Фото: VK Павел Дуров
Впервые долларовый миллиардер сдал свой биологический материал 15 лет назад.
Сюжет
Дети

Пермский край попал в топ-5 регионов России по количеству биологических детей от Павла Дурова. В этот список также попали Краснодарский край, Свердловская и Ленинградская области, а также Татарстан. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Вчера российский предприниматель и программист, долларовый миллиардер Павел Дуров рассказал в своем-телеграм канале, что является отцом более 100 биологических детей. Мужчина в начале своего повествования задается риторическим вопросом: «Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?».

Дело в том, что 15 лет назад в нему обратился друг. У него с супругой не получалось завести детей из-за проблем с фертильностью. Приятель попросил Дурова сдать свою сперму в клинику для того, чтобы у них родился ребенок. «Я хохотал до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен», пишет Дуров.

В медучреждении основателю социальной сети «ВКонтакте» заявили, что его сперма является высококачественным донорским материалом, мол его «гражданский долг — сдавать больше спермы». И вот спустя годы, биоматериал Дурова помог более 100 парам из 12 стран стать родителями. По утверждению мужчины, в одной клинике до сих пор есть его замороженная сперма.

Павел Дуров планирует открыть свой ДНК-код для того, чтобы его биологическим детям было проще найти друг друга. «Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение», — говорит долларовый миллиардер.

В свою очередь, Илон Маск отреагировал на эту новость шуткой в социальной сети «X»: «Уровень новичка» — Чингисхан». По легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было порядка 600 детей.

Читайте также:
Роспотребнадзор выявил нарушения в десятках лагерей по Пермскому краюВ Прикамье продолжаются поиски мужчины, купавшегося в неположенном местеМост в поселок Касимовка Пермского края не ремонтируют уже месяц
#Здоровье#Пермский край#Дети#Павел дуров#Днк#Сперма#Биологические дети#Семейные отношения#Проблемы фертильности
Подпишитесь
«Может случиться непоправимое!». Во дворе многоквартирного дома в Перми растет провал
Сегодня, 05:30
Видео. Пермяки засняли воронку смерча над Фролами
Сегодня, 04:57
Видео. В пермский Сад камней вернули арт-объект «Жук-скарабей»
Сегодня, 03:46
В суд передано дело пермских юристов-мошенников из ООО «Визитор»
Вчера, 14:39
Два автобусных маршрута изменятся из-за ремонтных работ на Анри Барбюса
Вчера, 12:58