Пермский край вошел в топ-5 регионов России по количеству детей от Павла Дурова

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:32
Пермский край попал в топ-5 регионов России по количеству биологических детей от Павла Дурова. В этот список также попали Краснодарский край, Свердловская и Ленинградская области, а также Татарстан. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Вчера российский предприниматель и программист, долларовый миллиардер Павел Дуров рассказал в своем-телеграм канале, что является отцом более 100 биологических детей. Мужчина в начале своего повествования задается риторическим вопросом: «Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?».
Дело в том, что 15 лет назад в нему обратился друг. У него с супругой не получалось завести детей из-за проблем с фертильностью. Приятель попросил Дурова сдать свою сперму в клинику для того, чтобы у них родился ребенок. «Я хохотал до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен», пишет Дуров.
В медучреждении основателю социальной сети «ВКонтакте» заявили, что его сперма является высококачественным донорским материалом, мол его «гражданский долг — сдавать больше спермы». И вот спустя годы, биоматериал Дурова помог более 100 парам из 12 стран стать родителями. По утверждению мужчины, в одной клинике до сих пор есть его замороженная сперма.
Павел Дуров планирует открыть свой ДНК-код для того, чтобы его биологическим детям было проще найти друг друга. «Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение», — говорит долларовый миллиардер.
В свою очередь, Илон Маск отреагировал на эту новость шуткой в социальной сети «X»: «Уровень новичка» — Чингисхан». По легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было порядка 600 детей.