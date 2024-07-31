Пермяки засняли воронку смерча над Фролами

По словам доктора географических наук, инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, попавшее на видео явление произошло 29 июля. В этот день создались благоприятные условия для его образования. А если быть точнее, на записи пермяков — не смерч, а облако-воронка, которое не касается земли, поэтому считается неполноценным смерчем, пишет URA.ru.