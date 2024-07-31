Пермяки засняли воронку смерча над Фролами

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Пермяки заметили смерч в небе под Пермью, в районе села Фролы. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале «ЧП ДТП Пермь», автор написал, что смерч замечен 30 июля. На кадрах заметно, что природное явление «повисло» над домами частного сектора.
По словам доктора географических наук, инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, попавшее на видео явление произошло 29 июля. В этот день создались благоприятные условия для его образования. А если быть точнее, на записи пермяков — не смерч, а облако-воронка, которое не касается земли, поэтому считается неполноценным смерчем, пишет URA.ru.
В прошлый раз облако, немного напоминающее смерч, метеорологи замечали 6 июня текущего года. Эксперты назвали это неудачной попыткой формирования смерча.