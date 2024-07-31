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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 07:21

Жители Пермского района увидели смерч и записали на видео

Пермяки засняли воронку смерча над Фролами

31 июля 2024, 04:57
Фото: Telegram-канал «ЧП ДТП Пермь»

Жители Пермского района увидели смерч и записали на видео

Необычное явление попало на камеру очевидцев на этой неделе.

Пермяки заметили смерч в небе под Пермью, в районе села Фролы. Видеозапись была опубликована в Telegram-канале «ЧП ДТП Пермь», автор написал, что смерч замечен 30 июля. На кадрах заметно, что природное явление «повисло» над домами частного сектора.

По словам доктора географических наук, инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, попавшее на видео явление произошло 29 июля. В этот день создались благоприятные условия для его образования. А если быть точнее, на записи пермяков — не смерч, а облако-воронка, которое не касается земли, поэтому считается неполноценным смерчем, пишет URA.ru.

В прошлый раз облако, немного напоминающее смерч, метеорологи замечали 6 июня текущего года. Эксперты назвали это неудачной попыткой формирования смерча.

Метеорологи заметили провальную попытку формирования смерча в Прикамье
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#Видео#Общество#Пермь#Природа#Смерч#Природное явление
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