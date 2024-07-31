Редкие кадры: космический корабль «Буран» провезли через Пермский край

Всего состоялось два испытательных пуска «Энергии»: первый — с макетом «Бурана» (1987), второй — с самолетом, который 15 ноября 1988 года успешно вернулся на Землю, причем, в автоматическом режиме. Но проект свернули из-за перестройки. Из пяти экземпляров самолетов проекта первый («Буран») был уничтожен при обрушении ангара на космодроме Байконур, второй («Буря») остается на Байконуре, четвертый и пятый только начали конструировать, а затем разобрали.