Редкие кадры: космический корабль «Буран» провезли через Пермский край

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
На трассе в районе Чусового вчера, 30 июля, заметили космический корабль «Буран». Видеозапись опубликовало сообщество «ВКонтакте» «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ». «Нечто огромное на трассе», — пишет автор видео.
Оказалось, что в Екатеринбург везли третий самолет проекта «Буран» под названием «Байкал», который с апреля 2022 года находился в музее техники Вадима Задорожного на киностудии «Военфильм-Медынь» в Калужской области. Космолет везли из аэропорта Жуковский через каналы Москвы, потом по Волге и Каме до Перми. Затем «Буран» перевезут в Екатеринбург и Верхнюю Пышму — Музей военной техники в этом городе выкупил космолет у предыдущего учреждения.
Космическая система «Энергия — Буран» была, по сути, советским ответом на программу Space Shuttle из США. Ракета «Энергия» выводила космический самолет «Буран» на орбиту, где он мог выполнять любые задачи. В проект даже был набран отряд космонавтов.
Всего состоялось два испытательных пуска «Энергии»: первый — с макетом «Бурана» (1987), второй — с самолетом, который 15 ноября 1988 года успешно вернулся на Землю, причем, в автоматическом режиме. Но проект свернули из-за перестройки. Из пяти экземпляров самолетов проекта первый («Буран») был уничтожен при обрушении ангара на космодроме Байконур, второй («Буря») остается на Байконуре, четвертый и пятый только начали конструировать, а затем разобрали.