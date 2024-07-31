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Космический корабль «Буран» провезли через Пермский край

Редкие кадры: космический корабль «Буран» провезли через Пермский край

31 июля 2024, 06:47
Фото: Дмитрий Чалин / скриншот видео

Космический корабль «Буран» провезли через Пермский край

Сразу два видео с величественным космолетом появились в сети вчера.

На трассе в районе Чусового вчера, 30 июля, заметили космический корабль «Буран». Видеозапись опубликовало сообщество «ВКонтакте» «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ». «Нечто огромное на трассе», — пишет автор видео.

Оказалось, что в Екатеринбург везли третий самолет проекта «Буран» под названием «Байкал», который с апреля 2022 года находился в музее техники Вадима Задорожного на киностудии «Военфильм-Медынь» в Калужской области. Космолет везли из аэропорта Жуковский через каналы Москвы, потом по Волге и Каме до Перми. Затем «Буран» перевезут в Екатеринбург и Верхнюю Пышму — Музей военной техники в этом городе выкупил космолет у предыдущего учреждения.

Космическая система «Энергия — Буран» была, по сути, советским ответом на программу Space Shuttle из США. Ракета «Энергия» выводила космический самолет «Буран» на орбиту, где он мог выполнять любые задачи. В проект даже был набран отряд космонавтов.

Видео: Дмитрий Чалин

Всего состоялось два испытательных пуска «Энергии»: первый — с макетом «Бурана» (1987), второй — с самолетом, который 15 ноября 1988 года успешно вернулся на Землю, причем, в автоматическом режиме. Но проект свернули из-за перестройки. Из пяти экземпляров самолетов проекта первый («Буран») был уничтожен при обрушении ангара на космодроме Байконур, второй («Буря») остается на Байконуре, четвертый и пятый только начали конструировать, а затем разобрали.

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