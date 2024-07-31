Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В ночь на 31июля в Перми экстренно приземлился самолет, летевший из Домодедово в Ижевск. Причиной стали погасшие огни взлетно-посадочной полосы удмуртского аэропорта.
Ижевский аэропорт был закрыт со вчерашнего вечера. «Экипаж рейса ИЗА308 в зоне ожидания принял решение следовать на запасной аэродром Пермь», — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT. Огни на ВПП погасли за восемь минут до посадки самолета, следовавшего из Москвы, пишет в своем телеграм-канале руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников. Сразу включить их не получилось. Однако через три часа аэропорт Ижевска снова был открыт для приема воздушных судов.
Из-за внештатной ситуации на запасные аэродромы отправились три самолета. Рейс из Домодедово совершил посадку в Перми, а из Шереметьево и Сочи — в Набережных Челнах.
Все пассажиры, потерпевшие неудобства, были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. Конфликтных ситуаций и публичных жалоб удалось избежать.
Почти все рейсы из Ижевска вылетели по графику, кроме рейса в Сочи, который задержался на час. «В настоящий момент проводится внутреннее расследование с целью выявления причин и недопущения повторения подобных ситуаций в дальнейшем», — пишет Синельников.