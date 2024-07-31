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Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми

Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми

31 июля 2024, 12:39
Фото: properm.ru
В столице Удмуртии отключилась подсветка на взлетно-посадочной полосе.

В ночь на 31июля в Перми экстренно приземлился самолет, летевший из Домодедово в Ижевск. Причиной стали погасшие огни взлетно-посадочной полосы удмуртского аэропорта.

Ижевский аэропорт был закрыт со вчерашнего вечера. «Экипаж рейса ИЗА308 в зоне ожидания принял решение следовать на запасной аэродром Пермь», — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT. Огни на ВПП погасли за восемь минут до посадки самолета, следовавшего из Москвы, пишет в своем телеграм-канале руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников. Сразу включить их не получилось. Однако через три часа аэропорт Ижевска снова был открыт для приема воздушных судов.

Из-за внештатной ситуации на запасные аэродромы отправились три самолета. Рейс из Домодедово совершил посадку в Перми, а из Шереметьево и Сочи — в Набережных Челнах.

Все пассажиры, потерпевшие неудобства, были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. Конфликтных ситуаций и публичных жалоб удалось избежать.

Почти все рейсы из Ижевска вылетели по графику, кроме рейса в Сочи, который задержался на час. «В настоящий момент проводится внутреннее расследование с целью выявления причин и недопущения повторения подобных ситуаций в дальнейшем», — пишет Синельников.

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