Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми

Ижевский аэропорт был закрыт со вчерашнего вечера. «Экипаж рейса ИЗА308 в зоне ожидания принял решение следовать на запасной аэродром Пермь», — сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT. Огни на ВПП погасли за восемь минут до посадки самолета, следовавшего из Москвы, пишет в своем телеграм-канале руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников. Сразу включить их не получилось. Однако через три часа аэропорт Ижевска снова был открыт для приема воздушных судов.