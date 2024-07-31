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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Семенович опубликовала фото с возлюбленным: выбрала себе женатого и сильного мужчину

31 июля 2024, 06:34
Известная артистка Анна Семенович наслаждается отдыхом в Турции в приятной компании. Она настолько довольна отпуском, что поделилась с поклонниками фотографией.

На снимке из отеля Семенович выглядит радостной и улыбается. Она одета в яркий шелковый костюм и стоит рядом с мужчиной по имени Денис Шреер. Шреер, крепкого телосложения, одет в розовую летнюю рубашку и черные шорты.

Поклонники обратили внимание на дорогие часы на руке Шреера и золотые серьги у Семенович. Судя по фото, мужчина наслаждается отдыхом не меньше, чем его спутница.

Денис Шреер, младше певицы на семь лет, занимается бизнесом в Германии и увлекается эзотерикой и философией. В отличие от Семенович, он не имеет отношения к медийной сфере. В настоящее время Шреер официально женат, его жена и ребенок проживают в Германии. Анну Семенович он встретил в Москве, когда приезжал в Россию по деловым вопросам.

Анне Семенович 46 лет, и она продолжает выглядеть великолепно, пишет ИА RuNews24.ru, ссылаясь на данные «Газета.ру». За её карьеру накопилось множество песен, ролей в кино, а также опыт работы телеведущей. Личную жизнь она предпочитает не афишировать, и информация о ней появляется в Сети не так часто, как, например, о Анастасии Волочковой.

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