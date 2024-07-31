Семенович опубликовала фото с возлюбленным: выбрала себе женатого и сильного мужчину

Денис Шреер, младше певицы на семь лет, занимается бизнесом в Германии и увлекается эзотерикой и философией. В отличие от Семенович, он не имеет отношения к медийной сфере. В настоящее время Шреер официально женат, его жена и ребенок проживают в Германии. Анну Семенович он встретил в Москве, когда приезжал в Россию по деловым вопросам.