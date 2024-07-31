Стало известно, когда суд будет рассматривать ходатайство экс-депутата ЗС

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
Соликамский городской суд рассмотрит новое ходатайство экс-депутата Законодательного собрания Александра Телепнёва о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами 21 августа. Информация появилась в картотеке суда. Первым внимание на нее обратил «Новый компаньон»
Материалы дела были переданы в производство 25 июля. Рассматривать ходатайство будет судья Денис Нилогов.
В марте Соликамский городской суд уже смягчил наказание бывшему депутату Александру Телепневу. Виновный ходатайствовал об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору. Экс-депутата перевели из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение.
Телепнева отправили в колонию строгого режима за дебош, который он устроил в пермском баре «Наташа». Экс-депутат вел себя агрессивно, ругался матом. Ему сделал замечание один из сотрудников. В ответ Телепнев кинул стеклянный бокал в сторону стойки, позже бросил ведро для льда и стул. Инцидент произошел в апреле 2022 года, в марте 2023 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима.
Это не первый срок для Телепнева. В 2018 году он избил музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе за отказ сделать повторное селфи. За это преступление его отправили в колонию-поселение на два года.