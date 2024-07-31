properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Ходатайство экс-депутата ЗС Прикамья Телепнева рассмотрят в конце августа

Стало известно, когда суд будет рассматривать ходатайство экс-депутата ЗС

31 июля 2024, 08:38
Фото: properm.ru

Ходатайство экс-депутата ЗС Прикамья Телепнева рассмотрят в конце августа

Дело будет слушаться в Соликамске в конце августа

Соликамский городской суд рассмотрит новое ходатайство экс-депутата Законодательного собрания Александра Телепнёва о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами 21 августа. Информация появилась в картотеке суда. Первым внимание на нее обратил «Новый компаньон»

Материалы дела были переданы в производство 25 июля. Рассматривать ходатайство будет судья Денис Нилогов.

В марте Соликамский городской суд уже смягчил наказание бывшему депутату Александру Телепневу. Виновный ходатайствовал об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору. Экс-депутата перевели из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение.

Телепнева отправили в колонию строгого режима за дебош, который он устроил в пермском баре «Наташа». Экс-депутат вел себя агрессивно, ругался матом. Ему сделал замечание один из сотрудников. В ответ Телепнев кинул стеклянный бокал в сторону стойки, позже бросил ведро для льда и стул. Инцидент произошел в апреле 2022 года, в марте 2023 года его приговорили к четырем годам колонии строгого режима.

Это не первый срок для Телепнева. В 2018 году он избил музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе за отказ сделать повторное селфи. За это преступление его отправили в колонию-поселение на два года.

Читайте также:
Экс-депутат краевого Заксобрания вновь добивается смягчения наказанияПермский краевой суд оставил Елену Лопаеву в хозотряде СИЗО-5В суд передано дело пермских юристов-мошенников из ООО «Визитор»
#Общество#Суд#Телепнев
Подпишитесь
Завтра трамваи вновь пойдут по улице Борчанинова в Перми
Сегодня, 12:35
В Перми начали производить дом на колесах. Как он выглядит и сколько стоит?
Сегодня, 11:13
Самолет, летевший из Москвы в Ижевск, экстренно сел в Перми
Сегодня, 12:39
В первый день августа в Прикамье ожидаются опасные погодные явления
Сегодня, 12:27
В Пермском крае внезапно стало больше бобров и глухарей
Сегодня, 10:31
В Перми суд вынес приговор экс-следователю за пьяное хулиганство в баре
Сегодня, 12:18