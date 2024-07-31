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Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Центробанк РФ планирует перейти к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025

31 июля 2024, 05:49
Массовое внедрение цифрового рубля может начаться в стране с июля следующего года. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, ее выступление опубликовано на сайте регулятора.

В течение 5-7 лет, по мнению главы Банка, цифровой рубль станет привычной частью нашей жизни. Она также подчеркнула, что его использование гражданами будет добровольным, пишет ИА «УралПолит.ru».

«У цифрового рубля, на наш взгляд, есть явные преимущества, чтобы люди им пользовались: абсолютно бесплатные переводы для граждан и в разы более низкие, чем по картам, комиссии для бизнеса», — отметила Набиуллина.

Помимо этого, сейчас рассматривается закон, который упростит использование цифровых финансовых активов в трансграничных расчетах. В перспективе, по словам Набиуллиной, возможны и трансграничные расчеты в цифровых валютах центральных банков.

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