Центробанк РФ планирует перейти к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025

Массовое внедрение цифрового рубля может начаться в стране с июля следующего года. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, ее выступление опубликовано на сайте регулятора.