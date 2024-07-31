Убийца 19-летней пермской студентки нашелся в колонии «Полярная сова» в поселке Харп

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В убийстве 19-летней студентки Пермского педагогического колледжа признался заключенный колонии «Полярная сова», расположенной в поселке Харп на Ямале. 46-летний Сергей Халметов уже отбывает пожизненный срок за убийство двух школьниц, пишет «КП-Пермь».
19-летняя Валентина Шкляева, приехавшая учиться в Пермь из Удмуртии, бесследно пропала более 20 лет назад. 30 сентября 2002 года она села в электричку «Пермь-Балезено», и ее следы затерялись. Девушку объявили в федеральный розыск.
Спустя 10 лет родителям Валентины передали записку от некой женщины, которая написала, что девушка жива, у нее есть маленькая дочь, и они вместе сбежали из места, где их удерживали силой. Якобы девушка жива и искать ее стоит в Пскове. Однако ни пропавшую, ни автора записки не нашли.
Внезапно в убийстве Валентины признался Сергей Халметов, которого в 2017 году задержали за изнасилование и убийство двух девочек 12 и 13 лет. По версии следствия, Халметов и Шкляева жили в одной деревне. Мужчина работал путевым рабочим, поэтому и оказался со своей будущей жертвой в одном вагоне. По дороге разговорились, выпили, вышли из электрички и пошли в лес. Мужчина хотел склонить девушку к близости, но она сопротивлялась. Тогда он убил ее, а тело закопал. Тем не менее останки Валентины до сих пор не найдены.