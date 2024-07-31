Убийца 19-летней пермской студентки нашелся в колонии «Полярная сова» в поселке Харп

Внезапно в убийстве Валентины признался Сергей Халметов, которого в 2017 году задержали за изнасилование и убийство двух девочек 12 и 13 лет. По версии следствия, Халметов и Шкляева жили в одной деревне. Мужчина работал путевым рабочим, поэтому и оказался со своей будущей жертвой в одном вагоне. По дороге разговорились, выпили, вышли из электрички и пошли в лес. Мужчина хотел склонить девушку к близости, но она сопротивлялась. Тогда он убил ее, а тело закопал. Тем не менее останки Валентины до сих пор не найдены.