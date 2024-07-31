УФСБ по Пермскому краю раскрыло ячейку международных террористов

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю была пресечена противоправная деятельность региональной законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенной на территории России. Представители группировки причастны к ресурсному обеспечению и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности в сети, сообщили в федеральной службе.
В январе прошлого года иностранцы переводили деньги в материально-техническое обеспечение и размещали публикации с призывами к оправданию терроризма. В отношении подозреваемых были заведены и расследованы уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (Содействие террористической деятельности», ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
Центральный окружной военный суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Им назначено наказание в виде лишения свободы на четырнадцать и двенадцать лет, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься администрированием ресурсов в сети Интернет в течение трех лет.