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УФСБ по Пермскому краю раскрыло ячейку международных террористов

УФСБ по Пермскому краю раскрыло ячейку международных террористов

31 июля 2024, 07:04
Фото: 1MI
Сторонники террористов занимались ресурсным обеспечением терактов и публичными призывами к ним в сети.

Сотрудниками Управления ФСБ России по Пермскому краю была пресечена противоправная деятельность региональной законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», запрещенной на территории России. Представители группировки причастны к ресурсному обеспечению и публичным призывам к осуществлению террористической деятельности в сети, сообщили в федеральной службе.

В январе прошлого года иностранцы переводили деньги в материально-техническое обеспечение и размещали публикации с призывами к оправданию терроризма. В отношении подозреваемых были заведены и расследованы уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 (Содействие террористической деятельности», ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Центральный окружной военный суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Им назначено наказание в виде лишения свободы на четырнадцать и двенадцать лет, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься администрированием ресурсов в сети Интернет в течение трех лет.

Фото: УФСБ по Пермскому края
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#Пермский край#Терроризм#Уголовное дело#Тюрьма#УФСБ#Лишение свободы#Террористы#Колония строгого режима#ФСБ России#Катиба Таухид валь-Джихад
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