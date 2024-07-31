УФСБ по Пермскому краю раскрыло ячейку международных террористов

Центральный окружной военный суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых преступлений. Им назначено наказание в виде лишения свободы на четырнадцать и двенадцать лет, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься администрированием ресурсов в сети Интернет в течение трех лет.