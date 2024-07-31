В Чусовом простились с погибшим на СВО младшим сержантом Алексеем Дивеевым

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Published Сегодня, 02:45
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В ходе СВО на Украине 7 марта погиб уроженец Чусовского округа, младший сержант Алексей Дивеев. Информацию об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов во ВКонтакте.
Алексей Дивеев родился и вырос в Чусовом. Был призван на спецоперацию, погиб при освобождении населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики.
«Он был верным другом, заботливым отцом и мужем. За проявленный героизм при выполнении специальных задач Алексей награжден Орденом Мужества посмертно», — написал Белов в соцсетях.
Прощание с мужчиной состоялось вчера, 30 июля.