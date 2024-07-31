В Чусовом простились с погибшим на СВО младшим сержантом Алексеем Дивеевым

Алексей Дивеев родился и вырос в Чусовом. Был призван на спецоперацию, погиб при освобождении населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики.



«Он был верным другом, заботливым отцом и мужем. За проявленный героизм при выполнении специальных задач Алексей награжден Орденом Мужества посмертно», — написал Белов в соцсетях.