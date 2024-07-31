properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:45

Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

На СВО 7 марта погиб младший сержант из Пермского края Алексей Дивеев

В Чусовом простились с погибшим на СВО младшим сержантом Алексеем Дивеевым

31 июля 2024, 02:45
Фото: VK Сергей Белов

На СВО 7 марта погиб младший сержант из Пермского края Алексей Дивеев

Прощание с мужчиной прошло 30 июля.

В ходе СВО на Украине 7 марта погиб уроженец Чусовского округа, младший сержант Алексей Дивеев. Информацию об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов во ВКонтакте.

Алексей Дивеев родился и вырос в Чусовом. Был призван на спецоперацию, погиб при освобождении населенного пункта Семеновка Донецкой Народной Республики.

«Он был верным другом, заботливым отцом и мужем. За проявленный героизм при выполнении специальных задач Алексей награжден Орденом Мужества посмертно», — написал Белов в соцсетях.

Прощание с мужчиной состоялось вчера, 30 июля.

Читайте также:
Остались родители, сестры и жена. На СВО погиб 45-летний уроженец села ЕловоВ Прикамье простятся с погибшим на спецоперации рядовым Евгением ВалеевымОстались жена и двое детей. В Прикамье простятся с погибшим на СВО Полыгаловым
#Украина#Сво#Прощание#Сергей белов#Алексей Дивеев#Посмертно
Подпишитесь
Пермский край вошел в топ-5 регионов России по количеству детей от Павла Дурова
Сегодня, 05:15
«Может случиться непоправимое!». Во дворе многоквартирного дома в Перми растет провал
Сегодня, 05:30
Видео. Пермяки засняли воронку смерча над Фролами
Сегодня, 04:57
Видео. В пермский Сад камней вернули арт-объект «Жук-скарабей»
Сегодня, 03:46
В суд передано дело пермских юристов-мошенников из ООО «Визитор»
Вчера, 14:39
Два автобусных маршрута изменятся из-за ремонтных работ на Анри Барбюса
Вчера, 12:58