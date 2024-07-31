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В офисе продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Лысьве прошел День клиента

31 июля 2024, 10:59
Посетители офиса продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) «ЭнергосбыТ Плюс» в городе Лысьва получили консультации руководителя лысьвенского участка Тепловой инспекции Михаила Петрова в традиционный День клиента.

Наибольшее количество обращений было связано с подготовкой систем теплоснабжения жилого фонда к предстоящему отопительному сезону, взаимодействию энергетиков и управляющих организаций.

Клиентам рассказали о ходе подготовки к зиме, а также напомнили о важности ответственного отношения к подготовке внутридомового оборудования к отопительному сезону. «Теплоснабжающая организация отвечает за состояние тепловых сетей до стены жилого дома. Все, что внутри — так называемое внутридомовое оборудование — обслуживают жилищные организации — УК и ТСЖ. Управдомы должны обеспечивать качественную подготовку этих коммуникаций к зиме: проводить промывку и опрессовку, установку сужающих устройств, герметизацию вводов, ревизию запорной арматуры, проверку работоспособности счетчиков. Выполнение этих работ позволит жителям дома провести зиму с комфортной температурой в своих квартирах», — подчеркнул Михаил Петров.

Аналогичные мероприятия по консультированию посетителей ежемесячно проходят в офисах продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми, Березниках, Чайковском и Лысьве. Непосредственный контакт руководства с посетителями офисов позволяет зафиксировать проблемы, волнующие клиентов, на месте выработать алгоритмы решения этих проблем, которые транслируются на все ОПиОКи филиала. Тем самым, обеспечивается стабильный рост качества работы с клиентами.

#Новости компаний#Экономика
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