В офисе продаж и обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» в Лысьве прошел День клиента

Клиентам рассказали о ходе подготовки к зиме, а также напомнили о важности ответственного отношения к подготовке внутридомового оборудования к отопительному сезону. «Теплоснабжающая организация отвечает за состояние тепловых сетей до стены жилого дома. Все, что внутри — так называемое внутридомовое оборудование — обслуживают жилищные организации — УК и ТСЖ. Управдомы должны обеспечивать качественную подготовку этих коммуникаций к зиме: проводить промывку и опрессовку, установку сужающих устройств, герметизацию вводов, ревизию запорной арматуры, проверку работоспособности счетчиков. Выполнение этих работ позволит жителям дома провести зиму с комфортной температурой в своих квартирах», — подчеркнул Михаил Петров.