В Перми на месте бывшего хлебозавода «Первый хлеб» появится жилой комплекс

К слову, дома в жилом комплексе будут различаться между собой. У каждого из них будет неодинаковое количество этажей — 8, 11, 15 и даже 16, с коэффициентом плотности 2,35. Также в ЖК построят современную подземную парковку на 100 машино-мест, и, конечно же, предусмотрят еще 63 места для автовладельцев по периметру. Работы начнутся в 2025 году, а завершатся в течение трех лет.