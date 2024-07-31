В Перми на месте бывшего хлебозавода «Первый хлеб» появится жилой комплекс

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Пермская строительная группа «Развитие» построит жилой комплекс на месте бывшего хлебозавода «Первый хлеб» на улице Волховская, 40 в Орджоникидзевском районе. Соответствующий документ опубликовало краевое Минимущества.
Речь идет о земельном участке, площадью 3,6 га, который с трех сторон ограничен улицами Косякова, Волховской и Академика Веденеева. Проект межевания готовит спецзастройщик «НовоСтрой-14».
Ранее эта территория на улице Волховской, 40 была в собственности у АО «Покровский хлеб». В начале прошлого года участок был очищен от нежелательных объектов, и им стала владеть строительная группа «Развитие». В апреле текущего года комиссия по правилам пользования и застройке организовала на ней зону для обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 для возведения нового ЖК.
К слову, дома в жилом комплексе будут различаться между собой. У каждого из них будет неодинаковое количество этажей — 8, 11, 15 и даже 16, с коэффициентом плотности 2,35. Также в ЖК построят современную подземную парковку на 100 машино-мест, и, конечно же, предусмотрят еще 63 места для автовладельцев по периметру. Работы начнутся в 2025 году, а завершатся в течение трех лет.
Ранее появилась информация, что на месте снесенного аварийного дома на ул. Петропавловская, 14 возведут новое шестиэтажное здание с подземной парковкой, а также двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами.