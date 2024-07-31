В Перми начали производить дом на колесах. Как он выглядит и сколько стоит?

«Идея для бизнеса родилась еще в ноябре 2023. Сначала мы провели анализ рынка и конкурентов, а после сделали вывод о том, что спрос на внутренний туризм сильно растет. Также Президент сказал про развитие автотуризма среди граждан. Поэтому наш бизнес просто не мог не выстрелить», — рассказывает Владислав Георгиевский, руководитель отдела продаж ООО «Пилигрим».