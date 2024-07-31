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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

В Перми стали производить кемперы на солнечных батареях

В Перми начали производить дом на колесах. Как он выглядит и сколько стоит?

31 июля 2024, 11:13
Фото: Правительство Пермского края

В Перми стали производить кемперы на солнечных батареях

Первую модель назвали «Пермяк».

Пермская компания «Пилигрим» запустила серийное производство жилых прицепов «Пермяк» с солнечными батареями. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Первая модель получила название «Пермяк». Кемпер имеет форму «капли», поэтому он более экономичен в расходе топлива и легко цепляется к легковым автомобилям. Он представляет собой жилой прицеп с набором функций для долгих поездок. В нем есть все: вода, газ, удобная кухня, уютная спальня, а также электрика и солнечные батареи.

Кемпер представлен в двух комплектациях: базовой и комфорт. Стоимость базовой модели — 445 тыс. рублей, а версии комфорт — 700 тыс. рублей. Такие различия в ценах обусловлены набором функций, а также технической оснащенностью модели. В версии комфорт присутствуют холодильник с морозильной камерой, кран с раковиной, три розетки 220 В, шесть портов USB, а также передний рундук с газовым баллоном на 5 литров и газовая плита.

Фото: Правительство Пермского края

«Идея для бизнеса родилась еще в ноябре 2023. Сначала мы провели анализ рынка и конкурентов, а после сделали вывод о том, что спрос на внутренний туризм сильно растет. Также Президент сказал про развитие автотуризма среди граждан. Поэтому наш бизнес просто не мог не выстрелить», — рассказывает Владислав Георгиевский, руководитель отдела продаж ООО «Пилигрим».

Для производства двухколесных кемперов компания «Пилигрим» воспользовалась государственным микрозаймом «Стартовый».

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