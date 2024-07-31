В Перми начали производить дом на колесах. Как он выглядит и сколько стоит?

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Пермская компания «Пилигрим» запустила серийное производство жилых прицепов «Пермяк» с солнечными батареями. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Первая модель получила название «Пермяк». Кемпер имеет форму «капли», поэтому он более экономичен в расходе топлива и легко цепляется к легковым автомобилям. Он представляет собой жилой прицеп с набором функций для долгих поездок. В нем есть все: вода, газ, удобная кухня, уютная спальня, а также электрика и солнечные батареи.
Кемпер представлен в двух комплектациях: базовой и комфорт. Стоимость базовой модели — 445 тыс. рублей, а версии комфорт — 700 тыс. рублей. Такие различия в ценах обусловлены набором функций, а также технической оснащенностью модели. В версии комфорт присутствуют холодильник с морозильной камерой, кран с раковиной, три розетки 220 В, шесть портов USB, а также передний рундук с газовым баллоном на 5 литров и газовая плита.
«Идея для бизнеса родилась еще в ноябре 2023. Сначала мы провели анализ рынка и конкурентов, а после сделали вывод о том, что спрос на внутренний туризм сильно растет. Также Президент сказал про развитие автотуризма среди граждан. Поэтому наш бизнес просто не мог не выстрелить», — рассказывает Владислав Георгиевский, руководитель отдела продаж ООО «Пилигрим».
Для производства двухколесных кемперов компания «Пилигрим» воспользовалась государственным микрозаймом «Стартовый».