В Перми от борщевика с начала года обработали 53,5 га земли

Повторная обработка запланирована во всех районах до конца августа. Отметим, что продолжительность эффекта после обработки химикатами достигает 1-2 года. Борщевика на этом месте не будет совсем или останется небольшой процент от всходов. После обработки гербицидами растение погибает в течение пары недель. Однако химикаты не действуют на семена, остающиеся в земле. Семенной запас, который накоплен на этой территории, может сохраняться несколько лет. Эти семена могут взойти, например, через два года, когда препарат уже не работает. Поэтому обработку химическими реагентами необходимо повторять ежегодно в течение нескольких лет.