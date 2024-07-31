В Перми от борщевика с начала года обработали 53,5 га земли

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
С начала года от борщевика Сосновского в Перми обработано уже 53,5 га. Для борьбы с ядовитым растением используются гербициды, которые воздействуют исключительно на растение и не представляют опасности для человека и животных, отмечают в мэрии.
На сегодняшний день уже завершилась первичная обработка участков автодороги Пермь-Новые Ляды на пустошах и вдоль обочин, территории земель сельскохозяйственного назначения, склонов лога (спуск с ул. Гоголя), логов и других территория.
В Орджоникидзевском районе первичная обработка проведена в начале июля по улицам Химиков, Академика Веденеева, Гайвинская, Соликамская и другим. Обработано около 1 га территории. На территории Ленинского района в рамках первого этапа обработано 11 территорий общей площадью 1,4 га. Работы проводились на бесхозяйной территории вдоль сквера Решетникова, вдоль улицы Борцов Революции, на участках улиц Парковая, Спешилова, Крылова, Лабинская, Брикетная, Ломоносова, 3-я Набережная, дорог Дружбы, а также на территории вдоль дороги, ведущей на городской пляж.
В Кировском районе работы по ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского химическим способом проведены на участках улиц Налимихинская, Заборная, 2-я Бахчевая, Ласьвинские хутора. Обработали около 6 га земли. В июле первичную обработку провели и в Свердловском районе, обработав 2,9 га земли. Работы провели на Комсомольском проспекте, улицам Василия Васильева, Василия Татищева, Чернышевского, Героев Хасана, Старцева, Ординской, Фонтанной, Анвара Гатауллина, Солдатова, Куйбышева, Николая Островского, Тбилисской, Холмогорской, Самаркандской и другим.
В Дзержинском районе в рамках первого этапа обработаны территории по улицам Новая линия, Ветлужской, Гатчинской, Подгорной, Челюскинцев, Крылова, а также на обочине по ул. Якутской. Всего обработали около 1,4 га земли. В Индустриальном районе первичная обработка проведена по улицам Космонавта Леонова, Карпинского, Танкистов, Братьев Игнатовых, на придорожной части шоссе Космонавтов. Площадь обрабатываемой территории составила 3,4 га. В Мотовилихинском районе проведена обработка борщевика на площади 4 га в микрорайонах Центральная усадьба, Запруд, Вышка-1, Крольчатник.
Повторная обработка запланирована во всех районах до конца августа. Отметим, что продолжительность эффекта после обработки химикатами достигает 1-2 года. Борщевика на этом месте не будет совсем или останется небольшой процент от всходов. После обработки гербицидами растение погибает в течение пары недель. Однако химикаты не действуют на семена, остающиеся в земле. Семенной запас, который накоплен на этой территории, может сохраняться несколько лет. Эти семена могут взойти, например, через два года, когда препарат уже не работает. Поэтому обработку химическими реагентами необходимо повторять ежегодно в течение нескольких лет.