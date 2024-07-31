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В Перми суд вынес приговор экс-следователю за пьяное хулиганство в баре

В Перми суд вынес приговор экс-следователю за пьяное хулиганство в баре

31 июля 2024, 12:18
Фото: Ленинский районный суд г. Перми Вконтакте
Пьяный мужчина угрожал посетителям заряженным карабином.

В Перми Ленинский райсуд вынес приговор бывшему следователю Ивану Казанкину. Мужчину обвинили в хулиганстве с применением оружия, а также незаконном хранении оружия, об этом сообщается в группе суда в соцсети «ВКонтакте».

По версии следствия, в июне прошлого года Казанкин отдыхал в пермском клубе Shake Room, где сильно перепил. После чего стал нецензурно выражаться в сторону одной из посетительниц клуба. Сотрудники фейсконтроля попросили мужчину выйти, что еще больше разозлило пьяного дебошира. Он поспешно вышел из заведения, подошел к машине и взял карабин, а после попытался вернуться обратно. Однако не успел произвести выстрел, поскольку охрана клуба быстро отреагировала и скрутила хулигану руки.

В зале суда Казанкин искренне раскаялся в совершенных преступлениях и возместил моральный ущерб двум потерпевшим, а также принес им письменные извинения.

Суд признал мужчину виновным по ст. 213 ч. 2 («хулиганство»), а также по ст. 222 ч.1 УК РФ («незаконная перевозка, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию»). Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

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#Суд#Пермь#Преступление#Нападение#Ленинский районный суд#Хулиганство#Пьяный дебош#Хранение оружия#Карабин
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