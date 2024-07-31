В Перми суд вынес приговор экс-следователю за пьяное хулиганство в баре

По версии следствия, в июне прошлого года Казанкин отдыхал в пермском клубе Shake Room, где сильно перепил. После чего стал нецензурно выражаться в сторону одной из посетительниц клуба. Сотрудники фейсконтроля попросили мужчину выйти, что еще больше разозлило пьяного дебошира. Он поспешно вышел из заведения, подошел к машине и взял карабин, а после попытался вернуться обратно. Однако не успел произвести выстрел, поскольку охрана клуба быстро отреагировала и скрутила хулигану руки.