В Перми возбуждено уголовное дело по факту ограбления пенсионера в подъезде

Инцидент случился в понедельник днем, 29 июля, в подъезде дома по ул. Моторостроителей. Ограбление попало на запись с камер видеонаблюдения. На видео, которое опубликовал «АиФ-Пермь», неизвестный мужчина нападает на пожилого человека на лестничной площадке, после чего пенсионер падает в лифт, где злоумышленник несколько раз пинает его ногами и отбирает продукты питания. Потерпевший долгое время не мог самостоятельно встать и продолжал лежать в створе лифта. Ему помогли подняться мимо проходившие соседи.