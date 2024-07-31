В Перми возбуждено уголовное дело по факту ограбления пенсионера в подъезде

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Перми возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (открытое похищение чужого имущества) по факту ограбления 84-летнего пенсионера.
Подозреваемым проходит ранее судимый местный житель, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Решается вопрос об избрании пермяку меры пресечения.
Инцидент случился в понедельник днем, 29 июля, в подъезде дома по ул. Моторостроителей. Ограбление попало на запись с камер видеонаблюдения. На видео, которое опубликовал «АиФ-Пермь», неизвестный мужчина нападает на пожилого человека на лестничной площадке, после чего пенсионер падает в лифт, где злоумышленник несколько раз пинает его ногами и отбирает продукты питания. Потерпевший долгое время не мог самостоятельно встать и продолжал лежать в створе лифта. Ему помогли подняться мимо проходившие соседи.