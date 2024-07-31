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В пермский Сад камней вернули арт-объект «Жук-скарабей»

В пермский Сад камней вернули арт-объект «Жук-скарабей»

31 июля 2024, 03:46
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru
Акция по возвращению арт-объекта прошла 30 июля.

Вчера, 30 июля, была завершена работа по реставрации арт-объекта «Скарабей». Информацию об этом сообщили в музее современного творчества PERMM.

«В работах по восстановлению приняли участие пермские скульпторы Всеволод Аверкиев и Рустам Исмагилов. „Жук“ вернулся на старое место и уже снова катит свой четырехметровый шар», — сказали в музее.

Ранее об акции по возвращению «Скарабея» сообщил старший преподаватель кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий ПГНИУ Владимир Береснев. Сбор участников проходил вчера в 16:00 в Саду камней.

«Жук-скарабей» создан казахским художником Молдакулом Нарымбетовым в 2011 году в рамках паблик-арт программы музея PERMM. Арт-объект выполнен из автомобильных покрышек. Прошлым летом вандалы повредили «Скарабея», сломав лапы жука, на которых держался шар.

Видео: Виктор Михалев для Properm.ru
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