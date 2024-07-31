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В Пермском крае внезапно стало больше бобров и глухарей

В Пермском крае внезапно стало больше бобров и глухарей

31 июля 2024, 10:31
Фото: Kandinsky
Всего в регионе к охотничьим ресурсам отнесен 71 вид животных.

В текущем году на территории Пермского края зафиксирован внезапный скачок численности глухарей и бобров. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края корреспонденту Properm.ru, количество глухарей в этом году в регионе составило 89 019 особей, что на 22,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Численность бобров выросла за год на 9,1%, составив 25 273 особей.

Пермяки также довольно часто делятся своими историями о встрече с дикими животными. Такие хищники, как медведи и волки, зачастую представляют опасность не только для любителей туризма, но и для населения. В ведомстве рассказали, как обстоят дела с численностью животных в регионе, а также о том, были ли уже смертельные случаи нападения.

— Какие хищники зафиксированы в Прикамье в этом году и в каком количестве?

Видовой состав животного мира на территории Пермского края стабилен и не претерпевает изменений. Ежегодно в Пермском крае в рамках осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания проводится учет всех видов охотничьих ресурсов.

Судя по приведенным ведомством статистическим данным, количество медведей в регионе в 2024 году составило 7872 особи, это на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять лет количество медведей увеличилось на 3,3%.

Число волков в Прикамье выросло на 6,2% в текущем году, составив 535 особей. В течение пяти лет число особей этого зверя возросло на 33,8%. Количество лисиц за год увеличилось на 15,5%, в 2024 году на территории края насчитывается 5139 особей. Это на 27,3% меньше, чем в 2020 году.

Вид животного/количество особей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Медведь 7619

6573

6991

7252

7872

Волк

 712

531

427

504

535
Лисица 6541

5078

5210

4450

5139
Енотовидная собака 4085

4275

3513

3735

3846
Рысь 2395

2331

1604

1715

1829
Росомаха 207

130

99

123

142
Куница 13878

9460

9079

10707

12720
Соболь 450

440

150

162

306
Ласка -

1423

501

641

680
Горностай 4932

5145

2865

4342

4750
Колонок 965

1103

169

993

1182
Хорь 889

889

30

607

628
Норка 17232

17693

14687

13439

13874
Выдра 4087

4278

3780

3963

3958
Барсук 7825

7813

7596

7741

7945

— Отмечались ли в этом году случаи нападения на людей, в том числе летальных?

Случаев нападения хищников на людей в Пермском крае не фиксировались.

— Какие дикие животные еще проживают на территории региона?

Животный мир Пермского края разнообразен. Наряду с европейскими видами животных встречаются представители фауны Сибири и Субарктики. По биогеографическому районированию Пермский край относится к Европейской области Голарктического царства. На территории Пермского края выделяются 6 районов: горно-таежных пихтово-еловых лесов, среднетаежных пихтово-еловых лесов, среднетаежных сосновых лесов, южнотаежных широколиственно-хвойных лесов, хвойно-широколиственных лесов, Кунгурской лесостепи.

Из обитающих на территории Пермского края наземных позвоночных к охотничьим ресурсам отнесен 71 вид.

Охотничьи ресурсы, обитающие на территории Пермского края

Охотничьи ресурсы

Млекопитающие

1.1. Копытные животные: кабан, лось, косуля сибирская;

1.2. медведь бурый;

1.3. пушные животные: волк, лисица, енотовидная собака, рысь, росомаха, барсук, куница лесная, соболь, ласка, горностай, колонок, хори, хомяк, норки, выдра, зайцы, бобр, кроты, бурундук, белка, ондатра, водяная полевка

Птицы

Гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, перепел, пастушок, погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, бекасы, гаршнеп, вальдшнеп, голуби.

Динамика численности основных видов охотничьих ресурсов

Вид животного

Численность по годам, особей

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Лось

41907

45709

43723

45982

45059

Кабан

3785

1711

773

1012

1161

Заяц-беляк

93143

106020

109050

100908

105715

Бобр

22094

30013

22137

23148

25273

Глухарь

50386

72393

74537

72582

89019

Тетерев

132420

240667

241440

205233

224292

Рябчик

231375

364598

421186

371762

398845

— Какие животные занесены в Красную книгу Пермского края?

В Красную книгу Пермского края занесены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные, растения и другие организмы, постоянно или временно обитающие (произрастающие) в естественных условиях на территории края. Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края утвержден приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 16 октября 2017 года № СЭД-30-02.01.1571.

Перечень содержит 47 видов животных, из которых под угрозой исчезновения на территории края находятся следующие виды: обыкновенный таймень, большой подорлик, беркут, филин, вертлявая камышевка.

Объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам, состояние которых в природной среде вызывает наибольшие опасения, занесены в Красную книгу Пермского края и приложение к ней.

Объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам, занесенные в Красную книгу Пермского края

Красная книга

 

Пермского края

1. Краснозобая гагара (Gavia stellata)

2. Европейская чернозобая гагара (Gavia arctica arctica)

3. Краснозобая казарка (Branta ruficollis)

4. Пискулька (Anser erythropus)

5. Среднерусская белая куропатка (Lagopus lsgopus rossicus)

6. Тундряная куропатка (Lagopus mutus)

7. Серая куропатка (Perdix perdix)

8. Средний кроншнеп (Numenius phaeopus)

9. Большой кроншнеп (Numenius arquata)

10. Большой веретенник (Limosa limosa)

11. Дупель (Gallinago media)

12. Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur)

13. Северный олень (Rangifer tarandus)

Приложение к Красной книге Пермского края

1. Луток (Mergus albellus)

2. Турпан (Melanitta fusca)

3. Длинноносый крохаль (Mergus serrator)

4. Пастушок (Rallus aquaticus)

5. Камышница (Gallinula chloropus)

6. Лысуха (Fulica atra)

7. Хрустан (Eudromias morinellus)

8. Европейская норка (Mustela lutreola)».

— Где можно встретить диких животных?

Дикие животные на территории Пермского края обитают повсеместно, так как значительные площади региона покрыты лесной растительностью.

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