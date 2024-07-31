В Пермском крае внезапно стало больше бобров и глухарей

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В текущем году на территории Пермского края зафиксирован внезапный скачок численности глухарей и бобров. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края корреспонденту Properm.ru, количество глухарей в этом году в регионе составило 89 019 особей, что на 22,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Численность бобров выросла за год на 9,1%, составив 25 273 особей.
Пермяки также довольно часто делятся своими историями о встрече с дикими животными. Такие хищники, как медведи и волки, зачастую представляют опасность не только для любителей туризма, но и для населения. В ведомстве рассказали, как обстоят дела с численностью животных в регионе, а также о том, были ли уже смертельные случаи нападения.
Видовой состав животного мира на территории Пермского края стабилен и не претерпевает изменений. Ежегодно в Пермском крае в рамках осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания проводится учет всех видов охотничьих ресурсов.
Судя по приведенным ведомством статистическим данным, количество медведей в регионе в 2024 году составило 7872 особи, это на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За пять лет количество медведей увеличилось на 3,3%.
Число волков в Прикамье выросло на 6,2% в текущем году, составив 535 особей. В течение пяти лет число особей этого зверя возросло на 33,8%. Количество лисиц за год увеличилось на 15,5%, в 2024 году на территории края насчитывается 5139 особей. Это на 27,3% меньше, чем в 2020 году.
|Вид животного/количество особей
|2020 год
|2021 год
|2022 год
|2023 год
|2024 год
|Медведь
|7619
|
6573
|
6991
|
7252
|
7872
|
Волк
|712
|
531
|
427
|
504
|
535
|Лисица
|6541
|
5078
|
5210
|
4450
|
5139
|Енотовидная собака
|4085
|
4275
|
3513
|
3735
|
3846
|Рысь
|2395
|
2331
|
1604
|
1715
|
1829
|Росомаха
|207
|
130
|
99
|
123
|
142
|Куница
|13878
|
9460
|
9079
|
10707
|
12720
|Соболь
|450
|
440
|
150
|
162
|
306
|Ласка
|-
|
1423
|
501
|
641
|
680
|Горностай
|4932
|
5145
|
2865
|
4342
|
4750
|Колонок
|965
|
1103
|
169
|
993
|
1182
|Хорь
|889
|
889
|
30
|
607
|
628
|Норка
|17232
|
17693
|
14687
|
13439
|
13874
|Выдра
|4087
|
4278
|
3780
|
3963
|
3958
|Барсук
|7825
|
7813
|
7596
|
7741
|
7945
Случаев нападения хищников на людей в Пермском крае не фиксировались.
Животный мир Пермского края разнообразен. Наряду с европейскими видами животных встречаются представители фауны Сибири и Субарктики. По биогеографическому районированию Пермский край относится к Европейской области Голарктического царства. На территории Пермского края выделяются 6 районов: горно-таежных пихтово-еловых лесов, среднетаежных пихтово-еловых лесов, среднетаежных сосновых лесов, южнотаежных широколиственно-хвойных лесов, хвойно-широколиственных лесов, Кунгурской лесостепи.
Из обитающих на территории Пермского края наземных позвоночных к охотничьим ресурсам отнесен 71 вид.
Охотничьи ресурсы, обитающие на территории Пермского края
|
Охотничьи ресурсы
|
Млекопитающие
|
1.1. Копытные животные: кабан, лось, косуля сибирская;
1.2. медведь бурый;
1.3. пушные животные: волк, лисица, енотовидная собака, рысь, росомаха, барсук, куница лесная, соболь, ласка, горностай, колонок, хори, хомяк, норки, выдра, зайцы, бобр, кроты, бурундук, белка, ондатра, водяная полевка
|
Птицы
|
Гуси, утки, глухарь, тетерев, рябчик, перепел, пастушок, погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, бекасы, гаршнеп, вальдшнеп, голуби.
Динамика численности основных видов охотничьих ресурсов
|
Вид животного
|
Численность по годам, особей
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
2024 год
|
Лось
|
41907
|
45709
|
43723
|
45982
|
45059
|
Кабан
|
3785
|
1711
|
773
|
1012
|
1161
|
Заяц-беляк
|
93143
|
106020
|
109050
|
100908
|
105715
|
Бобр
|
22094
|
30013
|
22137
|
23148
|
25273
|
Глухарь
|
50386
|
72393
|
74537
|
72582
|
89019
|
Тетерев
|
132420
|
240667
|
241440
|
205233
|
224292
|
Рябчик
|
231375
|
364598
|
421186
|
371762
|
398845
В Красную книгу Пермского края занесены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные, растения и другие организмы, постоянно или временно обитающие (произрастающие) в естественных условиях на территории края. Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края утвержден приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края от 16 октября 2017 года № СЭД-30-02.01.1571.
Перечень содержит 47 видов животных, из которых под угрозой исчезновения на территории края находятся следующие виды: обыкновенный таймень, большой подорлик, беркут, филин, вертлявая камышевка.
Объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам, состояние которых в природной среде вызывает наибольшие опасения, занесены в Красную книгу Пермского края и приложение к ней.
Объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресурсам, занесенные в Красную книгу Пермского края
|
Красная книга
Пермского края
|
1. Краснозобая гагара (Gavia stellata)
2. Европейская чернозобая гагара (Gavia arctica arctica)
3. Краснозобая казарка (Branta ruficollis)
4. Пискулька (Anser erythropus)
5. Среднерусская белая куропатка (Lagopus lsgopus rossicus)
6. Тундряная куропатка (Lagopus mutus)
7. Серая куропатка (Perdix perdix)
8. Средний кроншнеп (Numenius phaeopus)
9. Большой кроншнеп (Numenius arquata)
10. Большой веретенник (Limosa limosa)
11. Дупель (Gallinago media)
12. Обыкновенная горлица (Streptopelia turtur)
13. Северный олень (Rangifer tarandus)
|
Приложение к Красной книге Пермского края
|
1. Луток (Mergus albellus)
2. Турпан (Melanitta fusca)
3. Длинноносый крохаль (Mergus serrator)
4. Пастушок (Rallus aquaticus)
5. Камышница (Gallinula chloropus)
6. Лысуха (Fulica atra)
7. Хрустан (Eudromias morinellus)
8. Европейская норка (Mustela lutreola)».
Дикие животные на территории Пермского края обитают повсеместно, так как значительные площади региона покрыты лесной растительностью.