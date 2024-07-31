В Пермском крае внезапно стало больше бобров и глухарей

Пермяки также довольно часто делятся своими историями о встрече с дикими животными. Такие хищники, как медведи и волки, зачастую представляют опасность не только для любителей туризма, но и для населения. В ведомстве рассказали, как обстоят дела с численностью животных в регионе, а также о том, были ли уже смертельные случаи нападения.