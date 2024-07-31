В первый день августа в Прикамье ожидаются опасные погодные явления

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что во время грозы нужно воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. Водителям стоит избегать резких маневров и торможений, не превышать скорость и держать дистанцию между автомобилями. Отключите питание электроприборов, закройте форточки в окнах и двери лоджий.