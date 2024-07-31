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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В первый день августа в Прикамье ожидаются опасные погодные явления

В первый день августа в Прикамье ожидаются опасные погодные явления

31 июля 2024, 12:27
Фото: ideogram.ai
В МЧС просят быть бдительными и осторожными.

Завтра, 1 августа, в Прикамье прогнозируются туман и гроза. В связи с непогодой жителей региона просят избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями, а также не парковать автомобили около них.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминают, что во время грозы нужно воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении. Водителям стоит избегать резких маневров и торможений, не превышать скорость и держать дистанцию между автомобилями. Отключите питание электроприборов, закройте форточки в окнах и двери лоджий.

О неблагоприятной погоде предупредите близких и знакомых. О происшествиях сообщайте по номерам телефонов вызова экстренных служб: 01, 101 или 112.

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