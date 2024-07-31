В Прикамье прощаются с тремя погибшими участниками спецоперации

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
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Updated Сегодня, 11:22
В Прикамье на этой неделе прощаются с тремя погибшими на СВО военнослужащими. Вчера, 30 июля, в Александровском и Чусовском округах похоронили Андрея Истомина и Алексея Дивеева соответственно. Завтра, 1 августа, в Кизеле простятся с Иваном Гривцовым.
Андрей Истомин родился 25 ноября 1973 года в поселке Всеволодо-Вильва, провел здесь детство и юность. После окончания школы №8 отучился в Александровском училище на электрогазосварщика. Прошел срочную службу в Таманской дивизии Наро-Фоминска, затем работал на ОАО «РЖД» и «Ависме». В июне текущего года пошел на военную службу по контракту. 20 июля рядовой Истомин погиб. Был награжден Орденом Мужества посмертно, сообщили в пресс-службе администрации Александровского муниципального округа.
Алексей Дивеев родился и вырос в Чусовом. Был заботливым отцом и мужем. На СВО пошел по мобилизации. Алексей погиб 7 марта текущего года в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе администрации Чусовского городского округа. Также награжден Орденом Мужества посмертно.
Администрация Кизела сообщила, что прощание с Иваном Гривцовым состоится 1 августа в 12:00 во Дворце культуры. Ему было 36 лет. Мужчина служил гвардии рядовым — старшим оператором противотанковой установки, сообщили в пресс-службе администрации.