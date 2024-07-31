В Прикамье прощаются с тремя погибшими участниками спецоперации

Андрей Истомин родился 25 ноября 1973 года в поселке Всеволодо-Вильва, провел здесь детство и юность. После окончания школы №8 отучился в Александровском училище на электрогазосварщика. Прошел срочную службу в Таманской дивизии Наро-Фоминска, затем работал на ОАО «РЖД» и «Ависме». В июне текущего года пошел на военную службу по контракту. 20 июля рядовой Истомин погиб. Был награжден Орденом Мужества посмертно, сообщили в пресс-службе администрации Александровского муниципального округа.