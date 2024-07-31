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Власти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова

Власти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова

31 июля 2024, 09:31
Фото: ООО «ИС-Проект»
Проект прошел госэкспертизу.

Власти Перми прорабатывают вопрос выделения финансирования на выполнение работ по объекту «Реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинская». Информацию об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. Проект получил положительное заключение КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края».

Напомним, в феврале прошлого года пермякам был представлен проект реконструкции данного участка улично-дорожной сети краевой столицы. Еще тогда проектировщики из ООО «ИС-Проект» отметили, что задача была непростой, так как ул. Плеханова проходит по территории многоквартирной жилой застройки. Это значительно влияет на уменьшение пропускной способности улицы.

ООО «ИС-Проект» зарегистрировано в 2002 году. Организация принимает участие в реконструкции завода имени Шпагина, ул. Крисанова и Плеханова.

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#Пермь#Дороги#Благоустройство#Реконструкция#Улицы#Проекты#Экспертиза#Ооо#Жилые здания#Пропускная способность
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