Власти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова

Напомним, в феврале прошлого года пермякам был представлен проект реконструкции данного участка улично-дорожной сети краевой столицы. Еще тогда проектировщики из ООО «ИС-Проект» отметили, что задача была непростой, так как ул. Плеханова проходит по территории многоквартирной жилой застройки. Это значительно влияет на уменьшение пропускной способности улицы.